FIFA 23, scopriamo in anteprima le novità della modalità Carriera

Le novità di quest’anno

A presentare tutte le novità è stato il solito Alex Constantinescu, Senior Game Designer di Electronic Arts Romania. Lo ha fatto attraverso un veloce video riassuntivo, dato che il suo team era nel bel mezzo dei lavori di sviluppo e non poteva allontanarsi dal suo ufficio per essere a Vancouver con tutti gli altri.

Le novità di FIFA 23 sembrano sempre di più volte a rendere la Carriera una sorta di MyPlayer calcistico nel quale il compito del videogiocatore è quello di partecipare attivamente alla cavalcata verso la gloria di una promessa del calcio, influenzando le sue abilità attraverso le prestazioni in campo e decisioni fuori dal campo.

Una delle novità principali sarà quello della personalità del calciatore. In base alle proprie decisioni e allo stile di gioco ogni atleta guadagnerà punti personalità. Queste sono principalmente tre, ovvero Maverick, Virtuoso e Heartbeat. I Maverick sono aggressivi, inseguono gli obiettivi e agiscono per intuizione, cercando la celebrità dentro e fuori dal campo. I virtuosi sono abili e intelligenti e contano sulla loro capacità di cambiare il corso delle partite in un batter d'occhio. Un giocatore Heartbeat è come il polso di una squadra, legge il gioco prima dell'avversario e domina grazie a forza di volontà, determinazione e resilienza.

Ognuna di queste categorie determinerà specifici bonus ottenibile dal nostro calciatore. In questo modo si definirà il suo modo di giocare e i suoi punti di forza non solo attraverso allenamenti e partite, ma anche in base a come ci si comporta nello spogliatoio o in conferenza stampa. Ci saranno, infatti, diverse attività extra campo che consentiranno non solo di ottenere punti personalità ma anche soldi per comprare oggetti coi quali personalizzare il proprio alter ego od ottenere ulteriori bonus personalità con i quali influenzare ancora di più lo sviluppo del calciatore, ma soprattutto rendere unica ogni partita, scegliendo strade e percorsi sempre differenti. Questi momenti saranno descritti attraverso tutta una serie di nuovi filmati, creati in modo da adattarsi in tempi reale in base alle scelte fatte e al momento dell'anno.

Per velocizzare lo sviluppo del proprio atleta e minimizzare i tempi morti che possono esserci all'interno di una lunga stagione, EA ha deciso di creare gli Highlights giocabili. In altre parole l'intelligenza artificiale selezionerà alcuni momenti della partita o della stagione che è possibile influenzare con le proprie azioni. In altre parole al posto di giocare tutti e 90 i minuti si potrebbe decidere d'intervenire solo quando si è subito il gol, per provare a fermare l'attaccante, o quando si è sbagliato un gol al '90, così da agguantare la vittoria in extremis. Chi lo vorrà potrà sempre dedicarsi a ogni secondo della propria carriera, tutti gli altri potranno scegliere di evitare le partite poco influenti e di dedicarsi solo a quei momenti nei quali si decide una stagione o una carriera. Le classiche sliding doors.

Questo vuol dire che ogni partita avrà un numero di Highlights giocabili unico che dipende dalla forza delle due squadre o da come l'intelligenza artificiale decide di risolvere una determinata partita. Ci saranno match scoppiettanti, con tantissime occasioni da gol e altri più chiusi, come solo un paio di momenti nei quali provare a sbloccare il risultato. Si potrà inoltre scegliere se giocare solo i momenti di attacco o quelli difensivi, lasciando al giocatore la completa libertà di scelta.