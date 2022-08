ASUS ROG Flow Z13 con XG Mobile: la recensione di un PC tablet da gaming

La recensione dell'ASUS ROG Flow Z13 con XG Mobile ha per protagonista un sistema a due componenti, acquistabili singolarmente ed entrambe abbastanza costose, che promette una versatilità impareggiabile per giocatori e creator. Si tratta infatti di un tablet con diagonale 13,4 pollici e dal peso di meno di 1.2 kilogrammi che, dotato di GPU discreta e CPU decisamente potente, è già di per sé piuttosto performante, al netto di qualche inevitabile compromesso legato a dissipazione e GPU entry level. Ma laddove emergono gli inevitabili limiti della NVIDIA GeForce 3050 Ti Laptop entra in gioco il modulo XG Mobile che, una arrivati a una scrivania o per lo meno a una presa di corrente, consente di aumentare sostanzialmente le prestazioni grafiche con tutti i benefici del caso per giocatori e creator che lavorano con la grafica.

Cratteristiche hardware

L'ASUS ROG Flow Z13 con XG Mobile si trasforma in una postazione PC completa

Equipaggiato con 16 GB di memoria LPDDR5 da 5200 MHz, l'ASUS ROG Flow Z13 ha per cuore pulsante un processore Intel Core i9-12900H che con i suoi 6-P core e 8-P core dispone di una potenza nominale molto elevata, superiore anche a quella dei top di gamma desktop della generazione precedente. Va però detto che in questo caso la CPU risulta frenata a causa dei limiti di dissipazione e alimentazione di un tablet da 13,4 pollici, benché la potenza che esprime sia comunque elevata per un dispositivo del genere e sia più che sufficiente per sfruttare la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti installata in questo modello. Anzi, a dirla tutta un processore del genere sembra sovradimensionato per un abbinamento di questo tipo, a meno di non avere necessità professionali particolari, ma trova la sua quadra se consideriamo che il Flow Z13, pur venduto da solo, è pensato per andare in tandem con il modulo XG Mobile che esclude la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop interna, mettendo a disposizione dell'utente una NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop con alimentazione dedicata. Di conseguenza la CPU può godere di maggiore alimentazione e di tutta la dissipazione del tablet.

Il problema, se così si può dire visto che parliamo senza dubbio di un sistema peculiare e pensato per chi può spendere, è che il prezzo dell'XG Mobile nella versione con NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop con 16 GB di GDDR6, quella che abbiamo avuto a disposizione, è di ben 1299 dollari. Una cifra notevole, quindi, che va aggiunta ai 2299 dollari del Flow Z13 con 3050 Ti, sensibilmente più costoso della variante con 3050 liscia. Ma il modulo XG Mobile, se non altro, non si limita a includere una GPU ma comprende anche un alimentatore da 330 W, sufficiente per ricaricare il tablet e garantire alla GeForce RTX 3080 Laptop tutti i 150 W necessari per spingerla al massimo, oltre a diverse porte, tra cui quella ethernet.

L'ASUS ROG Flow Z13 può usare il modulo XG Mobile come alimentatore, ma dispone anche del suo, più piccolo e portatile

La NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop alloggiata nel modulo, va detto, manca delle ulteriori ottimizzazioni delle recenti GeForce RTX 3000 Ti e risulta leggermente trattenuta nei benchmark sintetici, forse per problemi legati all'interfaccia proprietaria del ROG XG Mobile benché questa sfrutti un collegamento PCI 3.0 x8 da 63 Gb/s che risulta decisamente più veloce dell'interfaccia Thunderbolt. Ma come vedremo, le prestazioni in gioco sono superiori a quelle di una GeForce RTX 3070 Ti e sono senza dubbio sufficienti per sfruttare anche uno schermo esterno con risoluzione maggiore dell'ASUS ROG Flow Z13.

Lo schermo del tablet ha un formato 16:10, 1920 x 1200 pixel di risoluzione e 120 Hz di refresh ed è ben più adatto al gaming dell'opzione 4K che offre una risoluzione decisamente superiore ma si ferma a 60 Hz di refresh. Guarda quindi all'ambito professionale, puntando su una risoluzione esagerata per il gaming in un 13,4 pollici, laddove il rapporto tra risoluzione FHD+ e diagonale contenuta restituisce una resa comunque elevata. La copertura del colore dichiarata è del 100% della gamma sRGB con 550 nit di luminanza che sono parecchi per un pannello di tipo IPS. Meno interessanti i tempi di risposta che per un certo tipo di gaming possono essere un problema. La latenza dichiarata, infatti, è di ben 30 millisecondi che non fanno ben sperare per la pulizia delle immagini in movimento. Inoltre il rivestimento del pannello è lucido e per quanto la cosa sia chiaramente voluta, questo significa che in mobilità è necessario fare i conti con i riflessi.

La ricca connettività del modulo XG Mobile espande notevolmente quella limitata dell'ASUS ROG Flow Z13

Non tutto, insomma, si incastra alla perfezione, ma la cosa non ci sorprende visto l'ambizioso obiettivo di creare un sistema che faccia al contempo da potente dispositivo portatile, da desktop replacement ultra-compatto di fascia alta e da tavoletta grafica ad alta potenza una volta collegata a uno schermo esterno, operazione che tra l'altro toglie di mezzo il problema dei tempi di risposta non certo bassi dello schermo touchscreen. Tra l'altro il modulo ROG XG Mobile, dal peso di circa 1 kilogrammo e comunque facilmente trasportabile nella tasca dello zaino o nella tracolla che fa il paio con l'astuccio griffato dell'ASUS ROG Flow Z13, non si limita a mettere al servizio del tablet ASUS la potenza della NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop. Come anticipato, il dispositivo fa anche da docking station aggiungendo alla connettività del tablet un gran numero di porte.

Di base il tablet ha soltanto una porta microSD oltre a una USB-C con Thunderbolt 4 che fa anche da power delivery e uscita video, oltre a minijack da 3.5 mm audio jack e connettore proprietario XG mobile. Non c'è quindi traccia di porte video dedicate che invece troviamo sul modulo esterno che arricchisce notevolmente il pacchetto. Sul retro dell'unità XG Mobile troviamo infatti una porta HDMI 2.1, un'uscita DisplayPort 1.4, 4 porte USB-A e una porta ethernet con velocità 2.5 Gbps. Pacchetto completo, quindi, che comprende, guardando il quadro complessivo, una webcam IR benché da soli 720p di risoluzione, sensore per impronte digitali e piena compatibilità con la suite Armoury Crate che soffre ancora di un'interfaccia non molto intuitiva ma include tutte le classiche voci che troviamo nei portatili ASUS tra cui gestione delle ventole e cinque profili che includono Windows, silenzioso, prestazioni, turbo e manuale, con la possibilità di overclockare sia memoria che clock principale della GPU integrata o della GPU del modulo XG Mobile quando questo è collegato e attivato.

Scheda tecnica ASUS ROG Flow Z13 2022

CPU: Intel Core i9-12900H

Intel Core i9-12900H GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (35W+5W Dynamic Boost)

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (35W+5W Dynamic Boost) Schermo: IPS da 13.4" con formato 16:10 Touchscreen con supporto Stylus Pen se usato come secondo schermo Risoluzione WUXGA (1920 x 1200) Refresh rate 120 Hz con Adaptive-Sync Luminanza 550 nit Gamma sRGB 100% con certificazione Pantone Tempo di risposta 30ms MUX Switch + Optimus

Memoria RAM: fino a 16 GB LPDDR5 5200 MHz

fino a 16 GB LPDDR5 5200 MHz Storage: SSD Samsung PCIe Gen 4 da 1 TB

SSD Samsung PCIe Gen 4 da 1 TB Connettività wireless: Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2 Porte: 1x Thunderbolt (DisplayPort 1.4 e Power Delivery) 1x USB-C 3.1 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x ROG XG Mobile Interface 1x card reader (microSD) (UHS-II)

Batteria: 56 Wh

56 Wh Tastiera: Staccabile con touchpad e RGB a singola zona Dimensioni: 30.2 x 22.0 x 0.56 cm Peso: 0.34 Kg

Webcam: IR 720p da 8 MP con supporto Windows Hello

IR 720p da 8 MP con supporto Windows Hello Audio: Doppio tweeter Smart Amp Dolby Atmos Array 3 microfoni con cancellazione del rumore

Dimensioni: senza tastiera 302.8 x 204.8 x 12.0 mm / con tastiera 302.8 x 204.8 x 17.6 mm

senza tastiera 302.8 x 204.8 x 12.0 mm / con tastiera 302.8 x 204.8 x 17.6 mm Peso: senza tastiera 1.18 kg / con tastiera 1.45 kg

senza tastiera 1.18 kg / con tastiera 1.45 kg Prezzo: 2.299$

Scheda tecnica ASUS ROG XG Mobile GC31S con RTX 3080 Laptop