Epic Games Store: gioco gratis dell'11 agosto 2022 disponibile, link per il download

Epic Games Store ha sbloccato il gioco gratis della settimana, disponibile da oggi 11 agosto 2022 e riscattabile fino al 18 agosto 2022. Si tratta di Cook, Serve, Delicious! 3?!, un simulatore di cucina dai risvolti peculiari, che si fa forte di un inatteso lato narrativo.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store dell'11 agosto 2022 a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher dello store su PC. Una volta aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre.

La descrizione ufficiale di Cook, Serve, Delicious! 3?! parla di un gioco d'azione a tema culinario, seguito enorme di una serie di grande successo che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Il giocatore è chiamato a viaggiare per tutti gli Stati Uniti per partecipare all'Iron Cook Foodtruck Championships insieme alla sua squadra di robot, Whisk e Clever.

Lo scenario, in questo caso, è particolarmente inquietante: Gioca in una nuova campagna guidata dalla narrativa in un'America del 2042 cambiata drasticamente dalla guerra. Cucinerai centinaia di piatti diversi, incluse tante novità della serie, su centinaia di livelli in una nuova struttura di gioco che è stata completamente rivisitata per offrirti un'azione veloce oppure consentirti di prendertela con comodo, grazie alla nuova Chill Mode che puoi attivare o disattivare in ogni momento!

Le opzioni di gioco prevedono una campagna giocabile da soli o in cooperativa locale, la possibilità di migliorare il proprio chiosco con moduli extra e accessori, acquistabili con i soldi guadagnati espandendo il catalogo culinario a disposizione (si parla di più di duecento pietanze. Si parla di più di cento ore di gioco per oltre 380 livelli da superare.