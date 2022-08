PS5: nuovo gioco esclusivo da Ballistic Moon, team di ex-Supermassive, per un report

Come segnalato da un report di alcuni utenti di ResetEra, è attualmente in sviluppo un nuovo gioco esclusivo per PS5 che sarà pubblicato da Sony Interactive Entertainment e sviluppato da Ballistic Moon, un nuovo team che è formato da alcuni ex-Supermassive Games.

Ballistic Moon ha sede e Farnborough (Regno Unito). Il team ha affermato di essere al lavoro su un gioco in Unreal Engine 5 e ha svelato di star collaborando con un "editore di livello mondiale".

Uno degli attori che si occupano della motion capture ha però per errore indicato che le compagnie dietro al progetto sono "Ballistic Moon e Sony Interactive Entertainment", svelando quindi che si tratta di un progetto di PlayStation, chiaramente in arrivo su PS5 (e anche su PC, forse).

Il gioco viene descritto come "nelle fasi iniziali" e il team è da 35-40 persone. Il director del motion capture è Joshua Archer che ha lavorato ad Until Dawn. Secondo i lettori di ResetEra, potrebbe trattarsi di un nuovo gioco in stile Until Dawn.

Per il momento non sappiamo altro. Inoltre, è sempre possibile che quanto indicato dall'attore sia sbagliato e che Sony non sia coinvolta con il progetto.

Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Che tipo di gioco sperate sia?