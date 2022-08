Netflix con pubblicità non consentirà la visione offline dei video, a quanto pare

L'abbonamento a Netflix a costo ridotto, quello che includerà le pubblicità, a quanto pare non consentirà la visione offline dei video: lo rivelerebbe il codice dell'applicazione per iPhone, che include una stringa in cui tale mancanza viene specificata.

Disponibile nella prima parte del 2023, l'abbonamento Netflix a prezzo ridotto con pubblicità non offrirà dunque tutte le funzionalità delle altre versioni proprio per via della sua peculiarità: il sistema di inserzioni pubblicitarie potrebbe richiedere una connessione online attiva per funzionare.

Certo, è anche vero che l'azienda per il momento non ha confermato né smentito la notizia, sostenendo che ci troviamo ancora in una fase in cui le cose possono cambiare e non c'è nulla di definitivo per quanto concerne il nuovo piano.

La speranza ovviamente è che la sottoscrizione a prezzo ridotto con incluse le pubblicità si riveli un successo e possa determinare un aumento degli abbonati, a differenza dei videogiochi, provati da meno dell'1% degli iscritti a Netflix.