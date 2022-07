Netflix: svelato quando sarà disponibile l'abbonamento a prezzo ridotto con pubblicità

Netfix ha svelato quando verrà reso disponibile il tanto chiacchierato nuovo abbonamento a prezzo ridotto con pubblicità. In occasione dell'ultimo resoconto finanziario relativo al secondo trimestre dell'anno fiscale, la compagnia ha affermato che punta al lancio "nella prima parte del 2023".

Per chi non lo sapesse, il nuovo tier prevede un prezzo inferiore rispetto agli altri disponibili sulla piattaforma, che partono da 7,99 euro al mese in Italia, compensato dalla presenza di pubblicità durante la visione dei contenuti, che saranno gestite da Microsoft.

Secondo Netflix, il lancio dell'abbonamento sarà graduale e "probabilmente inizierà in una manciata di mercati in cui la spesa per le pubblicità è significativa".

"Come la maggior parte delle nostre nuove iniziative, la nostra intenzione è di implementarlo, ascoltare, imparare e interagire rapidamente per migliorare l'offerta", afferma Netflix nella lettera inviata agli azionisti. "Quindi, la nostra attività pubblicitaria tra qualche anno sarà probabilmente molto diversa da quella del lancio del nuovo abbonamento".

Netflix spera che nel lungo periodo il nuovo tier "consentirà un sostanziale aumento degli abbonamenti (attraverso prezzi più bassi) e una crescita dei profitti (attraverso i servizi pubblicitari)".

Per il momento Netflix non ha ancora rivelato i prezzi ufficiali del nuovo abbonamento con pubblicità, ma ha lasciato intendere che potrebbe non includere tutti i show della piattaforma. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.