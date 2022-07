Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 17 luglio 2022

La classifica delle serie TV e dei film più visti su Netflix dall'11 al 17 luglio 2022 vede ancora una volta la quarta stagione di Stranger Things al comando, ma con Resident Evil che debutta in seconda posizione: mica male per uno show così controverso.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dall'11 al 17 luglio 2022

Stranger Things - stagione 4 Resident Evil - stagione 1 Mare Fuori - stagione 2 Mare Fuori - stagione 1 The Umbrella Academy - stagione 3 Stranger Things - stagione 2 Stranger Things - stagione 3 Stranger Things - stagione 1 Quella Notte Infinita - stagione 1 Inazuma Eleven - stagione 2

Insomma, nonostante i voti bassissimi, la serie di Resident Evil è stata protagonista di un ottimo debutto. Verrà rinnovata? Tutto dipende da come andranno le cose nelle prossime settimane, immaginiamo.

Netflix, i film più visti in Italia dall'11 al 17 luglio 2022



Spider-Man: No Way Home Sotto il Sole di Amalfi Il Mostro dei Mari Wonder Woman 1984 Persuasione Le Relazioni Pericolose Tenet Sniper: La Fine dell'Assassino Malnazidos: Nella Valle della Morte Cena con Delitto - Knives Out

Sul fronte dei film, come si può vedere, la situazione è invece piuttosto lineare, con Spider-Man: No Way Home, capace di superare gli incassi di Avatar negli USA, che fa il proprio ingresso direttamente in prima posizione. Qualcuno aveva dei dubbi?