Resident Evil: voti bassissimi per la nuova serie di Netflix giudicata pessima dagli spettatori

La nuova serie di Resident Evil su Netflix sta ricevendo dei voti bassissimi dagli spettatori su Rotten Tomatoes. Attualmente, tra le serie originali della piattaforma, è una di quelli con il giudizio medio peggiore. Stiamo parlando naturalmente dell'ultimo adattamento del franchise di Capcom, che a quanto pare è riuscito a fare peggio anche di già altri pessimi adattamenti relativi, compreso il recente film del 2021.

Più che altro si tratta di una libera rilettura della serie, cosa che evidentemente non deve essere piaciuta molto ai fan. Tra gli altri problemi segnalati dagli spettatori, spiccano anche quelli più prettamente narrativi, la mancanza di creatività, la sceneggiatura non proprio ispiratissima, il ritmo molto lento e la presenza di tanti cliché.

Così, a fronte di una media voto della critica di 53%, la serie Resident Evil ha una media voto di 23% da parte degli spettatori. Anche la mini serie Resident Evil: Infinite Darkness fece meglio, con il 39%.

Naturalmente è giusto ricordare che stiamo parlando di giudizio medio su Rotten Tomatoes, quindi non proprio affidabilissimo, considerando che chiunque può dare voti, a prescindere da se abbia guardato o meno un film o una serie TV. In questo caso immaginiamo che proprio i fan del franchise avranno avuto un peso enorme sulla bocciatura, delusi come sono stati da ciò che è stato fatto. Se può consolare, anche su IMDb la media voto è molto bassa, visto che si attesta sui 3.5/10.