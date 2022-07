Offerte Amazon: Cuffie Pulse 3D per PS5 in sconto a un buon prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di Cuffie Pulse 3D per PS5 di Sony. Lo sconto segnalato è del 20%, ovvero di 20.01€. Il prezzo consigliato per queste cuffie è 99.99€. Quello odierno non è il prezzo più basso di sempre, ma si tratta comunque di una buona offerta: inoltre, spesso le cuffie, al pari di altri accessori per PS5, non sono disponibili, quindi è una buona occasione se si è interessati. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie Pulse 3D permettono di sfruttare l'audio 3D nei giochi PS5 (che lo supportano). La ricarica avviene tramite USB Type-C e dispone di doppio microfono con eliminazione del rumore.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.