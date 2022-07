Project GG, PlatinumGames potrebbe mostrarlo all'E3 2023 o al Summer Game Fest

La presentazione ufficiale del misterioso Project GG di PlatinumGames potrebbe avvenire in occasione dell'E3 2023 o al Summer Game Fest.

In un'intervista con Famitsu, alla domanda su quando verranno svelati nuovi dettagli sul gioco, il neo vice presidente Takao Yamane ha risposto: "Hmm, bene, vediamo. Direi "ci vediamo a Los Angeles il prossimo giugno". Per dirla in un altro modo, non avremo alcuna informazione da condividere fino a quel momento".

Come sappiamo l'E3 2023 è stato confermato ufficialmente per il prossimo anno e si svolgerà a Los Angeles nel mese di giugno. Lo stesso mese ci sarà anche la prossima edizione del Summer Game Fest. Insomma, le parole di Yamane sembrerebbero puntare a un reveal di Project GG proprio durante il corso di una delle due manifestazioni.

Svelato nel febbraio del 2020, Project GG al momento è ancora avvolto nel mistero. Abbiamo visto giusto un teaser trailer e sappiamo che sarà un action con protagonista un personaggio gigante e che farà parte del filone dei giochi con super eroi creati da Hideki Kamiya, assieme a Wiewtiful Joe e The Wonderful 101.

Nella stessa intervista, Kamiya ha offerto un aggiornamento sullo stato dei lavori, spiegando che Project GG ad oggi è diventato un progetto su larga scala e che non sarà un action puro a differenza dei precedenti giochi di PlatinumGames.

"Project GG è nato quando ho presentato per la prima volta il nucleo del gioco. Quello includeva anche il teaser trailer. Per farla breve, all'epoca stavo pensando solo a quello che era presente nel filmato ", ha detto Kamiya.

"Il modo in cui ci siamo espansi da lì è dovuto alle grandi ambizioni di Atsushi Inaba (presidente e CEO di Platinum Games). Piuttosto che creare un singolo gioco, la sua proposta era che "questo è il tipo di gioco che PlatinumGames realizzerà d'ora in poi. In risposta, lo abbiamo ampliato fino a farlo diventare il progetto su larga scala che è oggi. Personalmente non mi aspettavo che il gioco prendesse questa forma."

"Se avessimo prodotto il gioco nella sua forma originale, probabilmente sarebbe stato un gioco d'azione puro, come è stato fino ad ora. Tuttavia, le ambizioni di Inaba hanno preso il sopravvento e il gioco si è ampliato notevolmente. Quindi questo gioco non finirà per essere solo un action".

A questo punto non ci resta che attendere la presentazione in pompa a magna di Project GG, mentre l'appuntamento con il prossimo gioco di PlatinumGames è fissato al 28 ottobre 2022, giorno di uscita di Bayonetta 3 su Nintendo Switch.