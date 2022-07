E3 2023 confermato con data, ci saranno "reveal AAA titanici e anteprime mondiali sconvolgenti"

Dopo un'assenza durata quasi tre anni, l'ESA (Entertainment Software Association) ha confermato che l'E3 tornerà con una manifestazione in presenza presso il Convention Center di Los Angeles durante la seconda settimana di giugno del 2023. E a quanto pare sarà un ritorno in grande stile, dato che possiamo aspettarci "reveal AAA titanici" e "anteprime mondiali sconvolgenti".

L'E3 2023 sarà realizzato in collaborazione con ReedPop, la compagnia di produzione dietro anche ad eventi come il PAX, il New York Comic Con, la Star Wars Celebration, giusto per citarne alcuni.

L'ESA ha svelato che l'E3 2023 non solo sarà in presenza ma ospiterà anche una serie di appuntamenti in formato digitale, pubblicizzando l'evento come una "settimana di reveal AAA titanici, anteprime mondiali sconvolgenti e accesso esclusivo al futuro dei videogiochi".

"Siamo entusiasti di riportare l'E3 come evento con partecipazione di persona con ReedPop, leader globale della produzione di eventi di cultura pop", ha dichiarato Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell'ESA. "Gli ultimi tre anni hanno confermato che l'E3 riunisce il nostro settore come nessun altro evento è in grado di fare."

Per il momento non sono state svelate le date precise dell'E3 2023. La registrazione dei media inizierà a fine 2022. L'ESA promette che tutto quello che riguarda gli stand confermati e la programmazione degli eventi verrà svelata nei prossimi mesi.

L'E3 è stata per anni la più prestigiosa fiera del mondo videoludico, frequentata soprattutto da addetti ai lavori e palcoscenico di alcuni degli annunci più importati del settore. Negli ultimi anni ha avuto diversi problemi, soprattutto a causa della pandemia di COVID-19. Nel 2021 l'E3 si è svolto solo in formato digitale, mentre nel 2022 è stato cancellato.