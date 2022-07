LEGO Super Mario, annunciato Il Potente Bowser: trailer e preorder

Il Potente Bowser è il nuovo, spettacolare ed enorme set della linea LEGO Super Mario, annunciato ufficialmente con il trailer che vedete qui sopra e già disponibile in preorder al prezzo di 249,90€.

LEGO Super Mario - Il Potente Bowser, prenota su Multiplayer.com

A breve distanza dal reveal del Pack Personaggi Serie 5 con 8 figure, LEGO Super Mario punta dunque a sconvolgere i fan dei LEGO e della serie Nintendo con un prodotto che si pone un po' come il Fortress Maximus dei mattoncini di plastica.

Parliamo infatti di un set che misura 32 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 28 cm di profondità, composto dalla bellezza di 2.807 pezzi e dotato di caratteristiche di posabilità molto interessanti, nonché di una serie di feature interattive legate alla linea LEGO Super Mario.

LEGO Super Mario - Il Potente Bowser, la confezione

"Ti piacerà costruire ed esporre il re dei Koopa con Il potente Bowser LEGO Super Mario (71411). Questo personaggio costruibile utilizza i nuovi elementi LEGO di ottobre 2022 per ricreare le cuspidi e le numerose caratteristiche di Bowser, tra cui un lanciafiamme e un pulsante per controllare i movimenti della testa e del collo di Bowser. Anche le braccia e le dita sono mobili!", si legge nella descrizione ufficiale.

"Esponi il potente Bowser sulla piattaforma da battaglia in mattoncini, che presenta 2 torri da abbattere, un Blocco POW e un'action tag. Combina il potente Bowser e la piattaforma con un Starter Pack LEGO Super Mario (71360, 71387 o 71403, venduti separatamente) per le battaglie con LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach. Un magnifico regalo per qualsiasi fan di Super Mario™ e un gran divertimento per tutta la famiglia, questo set include anche istruzioni passo-passo per realizzare la costruzione complessa."

"Modello costruibile di Bowser per giocare e da esporre: celebra il boss assoluto di Super Mario con questo personaggio del potente Bowser in mattoncini LEGO (71411) da esporre e con cui giocare. Crea pose diverse: controlla il movimento della testa e del collo di Bowser con un pulsante sotto la corazza, apri e chiudi la bocca, metti in posa le braccia, le mani, le gambe e la coda e attiva il lanciafiamme."

"Piattaforma da battaglia con Blocco POW e 2 torri: la piattaforma è dotata di un Blocco POW nascosto per potenziare il gioco con gli Starter Pack (venduti separatamente) e 2 torri da fare abbattere da Bowser. Il potente Bowser da esporre: questo modello di personaggio LEGO Super Mario, con relativo espositore, misura 32 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 28 cm di profondità."