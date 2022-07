Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion gira in Unreal Engine 4, 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S

In un'intervista con IGN.com, Mariko Sato, producer di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, ha svelato che la remaster è stata realizzato con l'Unreal Engine 4 e che girerà a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S.

Sato spiega che è il team di sviluppo ha deciso di aggiornare Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion utilizzando l'Unreal Engine 4 in quanto l'obiettivo era quello di ottenere un risultato "visivamente in linea con quello di Final Fantasy 7 Remake".

Il producer ha aggiunto che il gioco girerà fino a 120fps su PC, e a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S. Non ha parlato specificatamente delle versioni Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, ma ha menzionato il fatto che ci saranno delle "differenze" in termini di risoluzione e framerate tra le varie versioni.

"Il nostro scopo principale con questo titolo è che volevamo che una gamma davvero ampia di giocatori potesse giocare su qualsiasi piattaforma desiderassero", ha aggiunto il producer Yoshinori Kitase.

"Quindi non vediamo l'ora di scoprire quale piattaforma sceglieranno i giocatori perché l'esperienza di gioco sarà solida e la stessa su tutte le piattaforme".

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile durante il corso dell'inverno per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.