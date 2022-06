LEGO Super Mario: annunciato il Pack Personaggi Serie 5 con 8 figure

Nintendo e LEGO espandono la loro collaborazione con l'annuncio del nuovo Pack Personaggi Serie 5, ovvero una nuova mandata di personaggi da utilizzare all'interno dei vari set di costruzioni LEGO Super Mario, in arrivo questa estate.

La data d'uscita di questa nuova mandata è il primo agosto 2022, al prezzo di 5,99 euro per ogni personaggio all'interno della serie. Tra questi troviamo Nabbit, a Hammer Bro, Baby Yoshi, Shy Guy, Blue Toad e altri, con annessi accessori ed elementi di scenario collegati.



Annunciato nel corso del LEGOCON 2022, evento dedicato proprio all'universo dei mattoncini da costruzioni della compagnia danese, il Pack Personaggi Serie 5 va dunque ad arricchire la sempre più ampia linea di kit di costruzioni a tema Super Mario, che sta avendo notevole fortuna sul mercato in tutto il mondo.

I personaggi in questione non sono distribuiti attraverso confezioni standard, bensì, come accade con le mini-figure e simili, si trovano all'interno di confezioni a sorpresa, ognuna contenente un personaggio, un action tag collegato e alcuni piccoli elementi di scenario.

Tutti i personaggi sono compatibili con il sistema LEGO Super Mario e possono dunque essere applicati ai set Starter Pack per il gioco interattivo.