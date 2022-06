State of Play: indizi su un possibile evento imminente da Tom Henderson

Il buon vecchio Tom Henderson, giornalista/insider che ultimamente si sta dando un gran da fare sui social, sembra convinto che Sony abbia intenzione di annunciare presto uno State of Play, adducendo varie possibili prove a sostegno di questa sua teoria.

A dire il vero non è l'unico che punta a uno State of Play verso la fine di giugno, visto che già in precedenza erano emersi possibili indizi in questo senso, tuttavia l'idea resta piuttosto dubbia visto che l'ultimo evento della serie si è tenuto solo qualche giorno fa, all'inizio di giugno.

In base a quanto riferito da Henderson, i potenziali indizi sarebbero l'annuncio di un aggiornamento per Gran Turismo 7 effettuato da Kazunori Yamauchi in persona su Twitter, la convinzione ormai diffusa che la data d'uscita di God of War: Ragnarok debba essere annunciata a breve, considerando che il gioco dovrebbe arrivare nel corso dell'autunno e alcuni possibili annunci su "nuovo hardware" di cui parlano alcuni insider, tra cui lo stesso autore del tweet in questione, con possibile riferimento al misterioso nuovo controller Pro di PS5 in arrivo.



A dire il vero alcuni degli indizi non sono molto convincenti: l'aggiornamento di Gran Turismo 7, per esempio, non necessita sicuramente di un evento dedicato, considerando che le patch arrivano con notevole ritmo e le comunicazioni al riguardo non sono mai mancate da parte di Yamauchi, così come il fatto che la data d'uscita di God of War: Ragnarok sia prevista entro la fine del 2022 non è ragione sufficiente a far pensare che questa debba essere annunciata necessariamente a distanza di vari mesi.