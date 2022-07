The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, periodo di uscita e nuovo trailer

Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato un nuovo trailer dell'horror The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me che potrete visualizzare qui sopra. Per l'occasione hanno svelato anche il periodo di uscita del gioco, fissato per l'autunno 2022 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, nonché i bonus di prenotazione e la Collector's Edition.

I preordini per The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me includono l'accesso anticipato esclusivo a "The Curator's Cut", che consente ai giocatori di affrontare scene precedentemente non disponibili con diversi personaggi giocabili per fare nuove scelte con risultati diversi.

Su Bandai Namco Store sarà possibile acquistare la The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Animatronic Collector's Edition, che include una copia del gioco, una scatola da collezione, un busto animatronic di 11 centimetri, un biglietto da visita, una cartolina con busta e una mappa dell'hotel, oltre al sopracitato bonus di prenotazione.

Inoltre, sarà disponibile un nuovo bundle di The Dark Pictures Anthology, che include The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, un set esclusivo di carte da gioco di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, due spille da collezione esclusive, una mappa dell'hotel esclusiva e il suddetto bonus per il preordine.

Ecco la sinossi ufficiali della trama di The Dark Pictures: The Devil in Me, il quarto e ultimo capitolo della serie horror firmata Supermassive Games:

"Un gruppo di documentaristi ha ricevuto un misterioso invito per visitare la replica del "Castello degli orrori" di H.H. Holmes, il primo serial killer americano. Ma scopriranno presto di essere costantemente osservati e che in palio c'è molto più degli indici d'ascolto..."

"Immergiti nella storia dell'antologia più spaventosa di sempre, dove ogni scelta determinerà ancora una volta chi vive e chi muore. Guarda con orrore mentre i membri della tua sfortunata troupe cadono vittime di un perverso padrone di casa, che osserva ogni loro mossa."