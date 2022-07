Epic Games Store: giochi gratis del 7 luglio 2022 disponibili, link per il download

Da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di giovedì 7 luglio 2022. Come annunciato la scorsa settimana, i titoli in questione sono Killing Floor 2 e Ancient Enemy.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 7 luglio 2022 dalle pagine dedicate dei due giochi in questione. Da qui potrete raggiungere quella di Killing Floor 2, mentre da qui quella di Ancient Enemy.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 14 luglio 2022, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Killing Floor 2 è un FPS cooperativo in cui i giocatori si troveranno di fronte a un'epidemia causata da un esperimento fallito della Horzine Biotech che ha creato un'orda di cloni mangiacervelli, gli Zed.

Il titolo permette ai giocatori di vestire i panni di vari personaggi differenti nonché utilizzare varie classi e un vasto arsenale di armi. Oltre alla modalità cooperativa a 6 giocatori, in cui la squadra dovrà affrontare orde di zombi sempre più numerose e potenti, è presente anche una modalità PvP a 12 giocatori umani vs Zed.

Ancient Enemy è un GDR con combattimenti a carte ambientato in un mondo in rovina dove le forze del male hanno già trionfato. La descrizione ufficiale recita:

"Affronta un'orda di nemici mortali, ognuno dei quali emerge da un mondo dove il male ha già trionfato. Non dovrai soltanto resistere, ma anche ricostruire i tuoi poteri per sgominare il male e combattere un ultimo duello contro la tua nemesi mostruosa!"

"Viaggia attraverso un paesaggio devastato con dozzine di livelli ricchi di atmosfera, attingi al potere dalla Terra e lotta per l'anima stessa del mondo. Metti alla prova le tue abilità contro una serie di nemici in combattimenti a turni unici in stile solitario!"

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 7 luglio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.

Oggi sono stati annunciati anche i giochi gratis dell'Epic Games Store del 14 luglio 2022.