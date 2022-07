Epic Games Store: gioco gratis del 14 luglio 2022 annunciato ufficialmente

Dopo aver reso disponibili i titoli PC gratuiti della giornata odierna, Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis della prossima settimana. A partire dal 14 luglio 2022 sarà possibile scaricare Wonder Boy The Dragon's Trap.

Wonder Boy: The Dragon's Trap è il rifacimento del classico di Sega per PC e console che mescola esplorazione, azione e avventura, migliorato con nuove animazioni create a mano e un sottofondo audio riorchestrato. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Wonder Boy: The Dragon's Trap.

Di seguito la descrizione ufficiale: "Il Drago Meka ti ha lanciato una maledizione, trasformandoti in una mostruosità per metà umana e per metà lucertola: ti serve un antidoto! L'unico modo per tornare alla tua forma umana è trovare la Croce Salamandra, un oggetto magico capace di spezzare le maledizioni..."

"Esplora vasti scenari interconnessi e popolati da scorbutici mostri ed esotici draghi! Uccidendoli, la maledizione si rafforzerà, trasformandoti in diversi animali..."

"Impersona Umano, il personaggio classico, o l'attesissima protagonista femminile Umana! Trasformati in Lucertola, Topo, Piranha, Leone e Falco e usa le rispettive abilità per scoprire i segreti di Monster Land!"

"Passa da grafica e audio moderni a quelli in 8 bit in qualsiasi momento, anche durante la partita! 3 livelli di difficoltà adatti a giocatori esperti, occasionali, amici e familiari."

Che ne pensate del gioco gratis in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non li avete scaricati, ecco i giochi gratuiti per PC disponibili da oggi, 7 luglio 2022, su Epic Games Store.