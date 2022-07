PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti Estivi

Gli Sconti Estivi hanno portato su PlayStation Store una nuova mandata di offerte sui giochi PS5 e PS4, e come da tradizione eccoci a suggerirvi i titoli che sarebbe un peccato perdersi per meno di 10 euro.

Si parte con A Plague Tale: Innocence (PS5 e PS4, 9,99€ anziché 39,99), l'emozionante avventura di Asobo Studio ambientata durante uno dei periodi più bui per il medioevo europeo, con la diffusione della terribile peste nera e l'intervento della Santa Inquisizione.

In attesa di novità su Star Wars Jedi: Survivor, annunciato con un teaser trailer alcune settimane fa, il primo episodio della serie è in promozione. Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5 e PS4, 9,99€) racconta le avventure di Cal Kestis, un padawan sopravvissuto allo sterminio dell'Ordine Jedi e determinato a trovare un gruppo di giovani per rifondarlo nonostante la minaccia dell'Impero.

Fra gli altri giochi a meno di 10 euro segnaliamo lo spettacolare picchiaduro a incontri Tekken 7 (PS4, 7,49€), la coinvolgente avventura italiana Faraday Protocol (PS4, 9,99€ anziché 24,99), l'impegnativo soulslike Nioh (PS4, 9,99€ anziché 19,99) e l'inquietante action RPG gotico Vampyr (PS4, 9,99€ anziché 39,99).

Potete controllare la lista completa dei titoli in promozione visitando la pagina degli Sconti Estivi su PlayStation Store.