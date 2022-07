Saints Row, lo chef Stefano Callegaro ha preparato la Boss Tostada: ecco video e ricetta

Saints Row farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox fra circa un mese, e lo chef Stefano Callegaro ha pensato bene di celebrare l'evento preparando una gustosa Boss Tostada, come potete vedere nel video qui sopra.

Saints Row è entrato in fase gold ed è dunque il caso di festeggiare con questa peculiare ricetta, e chi meglio del quarto Masterchef d'Italia per portare in tavola un assaggio dello street food di Santo Ileso?

Per preparare una deliziosa Boss Tostada con lo chef Stefano Callegaro vi serviranno:



Carne di manzo macinata

Cipolla rossa

Avocado

Concentrato di pomodoro

Peperone giallo e rosso

Tortillas

Pomodoro ramato

Mix spezie messicano

Peperoncino

Fagioli rossi

Queso messicano

Aceto

Olio per friggere

Sale

Pepe

Prepara tutti gli ingredienti e segui la goduriosissima video-ricetta della Boss Tostada, da gustarti da solo o con la tua gang di amici mentre vi divertite con Saints Row, il videogioco più folle ed esagerato dell'estate.