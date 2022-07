FIFA 23 è "il più grande FIFA di sempre", dettagli sul reveal, grafica e crossplay da Tom Henderson

Tramite le pagine di Exputer, il noto giornalista videoludico e insider Tom Henderson ha anticipato alcuni dettagli su FIFA 23, che a quanto pare secondo EA Sports sarà "il più grande FIFA di sempre".

Stando all'articolo di Henderson, la presentazione in pompa magna sulle caratteristiche della nuova simulazione calcistica avverrà nell'arco delle prossime due settimane, per quanto in realtà già stasera vedremo il primo trailer ufficiale.

Il report afferma che FIFA 23 sfrutterà l'Hypermotion 2, l'evoluzione della tecnologia già vista nella precedente edizione della simulazione calcistica, che permetterà di introdurre diverse migliorie sul fronte della grafica, le animazioni dei calciatori e il gameplay.

FIFA 23

Tra le novità segnalate a quanto pare possiamo aspettarci una fisica degli impatti più avanzata, dribbling più tecnici, movimenti corali della squadra più coordinati e terreni di gioco ancor più realistici. Una delle fonti di Henderson ha dichiarato che ad esempio sarà addirittura addirittura possibile vedere l'erba muoversi e piegarsi realisticamente a seconda degli stimoli esterni.

Oltre alle migliori sul fronte tecnico, a quanto pare FIFA 23 supporterà il crossplay tra PC, PS5 e Xbox Series X|S fin dal lancio. Nel gioco precedente tale funzione è stata aggiunta solo a maggio con un aggiornamento gratuito e solo per le console di attuale generazione.

Tom Henderson in passato si è rivelato una fonte di informazioni molto affidabile, dunque ci sono buone probabilità che i dettagli qui sopra siano corretti, ma in ogni caso rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di EA Sports.