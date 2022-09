AMD Ryzen 7000: un'analisi delle nuove CPU con architettura Zen 4

Durante la presentazione dei nuovi processori AMD Ryzen 7000 non è stato fatto mistero di come l'architettura Zen 4 derivi direttamente da quella Zen 3 utilizzata per la generazione precedente. Nessuna rivoluzione quindi, differentemente da quanto fatto con Intel con una dodicesima generazione di tipo big.Little dotata di due differenti tipi di core. Ma si tratta comunque di un'evoluzione importante. Cambiano i core, cambia il processo produttivo che scende a 5 nanometri e cambia la piattaforma, per non parlare della GPU integrata che diventa di serie anche per i processori desktop. Non mancano, insomma, novità rilevanti per una serie che, da una parte aumenta i consumi, ma dall'altra aumenta in modo importante anche l'efficienza anticipando una serie mobile che dovrebbe essere molto interessante. Per il momento però, protagonisti sono i primi 4 processori per desktop ad alte prestazioni della serie AMD Ryzen 7000. Vediamo nel dettaglio, al netto di qualche informazione che AMD non ha ancora comunicato, quali sono le caratteristiche della serie e la collocazione ideale per ogni modello.

Caratteristiche tecniche processori AMD Ryzen 7000 A fare da base per i nuovi processori AMD c'è la nuova serie di chipset 600, inizialmente disponibile solo nelle schede madri di fascia alta X670. Ma già per ottobre arriveranno le schede madri B650, meno prestanti e meno dotate in termini di linee, con i modelli di punta che mettono a disposizione dell'utente 24 linee PCIe 5.0, ma anche più economiche, con prezzi a partire da 125$. Tutto con supporto DDR5 a 5200 MHz nativi e in OC fino a 6400 MHz, anche se pare che la frequenza di 6000 MHz sia la migliore per ottenere il massimo. Non a caso AMD la consiglia così come consiglia i nuovi kit con tecnologia di overclock one-click EXPO, inizialmente in arrivo su 15 modelli di memoria, che dovrebbe garantire profili migliori rispetto alla tecnologia XMP. Il packaging, reso più elegante, dei nuovi AMD Ryzen 7000 Di tutto il resto, incluso l'arrivo in futuro di modelli con 3D V-Cache, abbiamo già parlato nel nostro articolo dedicato alle novità degli AMD Ryzen 7000, finalmente dotati di GPU integrata e forti di un balzo prestazionale importante. Arriviamo infatti al 45% di prestazioni in più nel campo della creazione di contenuti e un bel salto nei videogiochi, con l'AMD Ryzen 7600X, al momento il fanalino di coda, che promette il 5% in più in ambito gaming rispetto al top di gamma della concorrenza. Non male, anche se le promesse di AMD andranno verificate in fase di recensione (tranquilli: ci stiamo lavorando!). Ma l'incremento di potenza c'è e il merito va in gran parte alla combinazione tra l'aumento di IPC dei core, stimato nell'ordine del 13%, che va a braccetto con l'aumento netto delle frequenze. In merito alle frequenze parla da solo il clock di 5.7 GHz in boost dell'AMD Ryzen 9 7950X, non molto distante dalla velocità che si prevede per il top di gamma della prossima generazione della concorrenza e di 800 MHz superiore alla velocità in boost dell'AMD Ryzen 9 5950X. Ma questo balzo ha avuto un costo. Per quanto l'architettura sia un'evoluzione della precedente e i modelli siano identici per numero di core e tipologia, l'aumento di velocità si è tradotto in un aumento netto nei consumi che in parte spiega anche il passaggio al nuovo socket AM5 da 1718 pin che è in grado di erogare fino a 230 W.

Si interrompe, quindi, la retrocompatibilità dei processori con i chipset precedenti, ma si prospettano boost di frequenza fino a 5.85 GHz e comunque una compatibilità per i nuovi modelli con i processori AMD Ryzen in arrivo da qui ad almeno il 2025. Ma passiamo ai modelli in arrivo il 27 settembre, tutti sbloccati e quindi overclockabili, affiancati alle schede madri X670. Si parte dall'AMD Ryzen 5 7600X, quello da 6 core e più adatto a una tipica configurazione da gioco, per arrivare all'AMD Ryzen Ryzen 9 7950X, il top di gamma da 16 core e 32 thread pensato per combinare il massimo delle prestazioni single thread, con tutti i vantaggi del caso anche per una postazione da gioco enthusiast, con una potenza complessiva sufficiente per postazioni professionali di buon livello. In mezzo, invece, l'AMD Ryzen 7 7700X, il classico modello da 8 core per chi vuole un PC reattivo ma non ha bisogno di grande potenza bruta e l'AMD Ryzen 9 7900X, come il top di gamma pensato per chi vuole più potenza ma chiaramente più economico visti i 12 core.

AMD Ryzen 9 7950X L'AMD Ryzen 9 7950X costa 100 dollari in meno del suo predecessore L'AMD Ryzen 9 7950X, il cui abbinamento ottimale è con una scheda madre 670X Extreme per sfruttare a fondo una CPU massiccia e godere del massimo possibile della connettività, è un processore enthusiast da 699 dollari pensato per due categorie: chi vuole il meglio del meglio a prescindere dal prezzo e chi ha necessità di calcolo notevoli e può mettere a frutto ben 16 core e 32 thread spinti fino a un massimo di 5.7 GHz. D'altronde parliamo di un peso massimo, non certo pensato per una configurazione da gioco modesta ma dotato di prestazioni da PC professionale di alto livello, che tra l'altro è stato presentato con il maggior numero di dettagli in quanto a prestazioni. Durante l'evento di presentazione si è infatti parlato di un 11% in media in più nel gaming rispetto al top di gamma della concorrenza e di un incremento prestazionale del 45% in V-Ray, ovviamente secondo i testi interni AMD. L'aumento vertiginoso di velocità pesa sui consumi, con il TDP che passa da 105 a ben 170 W, ma non è detto che i consumi effettivi siano tanto alti, almeno nella gran parte degli scenari e grazie al netto aumento di efficienza ci aspettiamo temperature in linea con la serie precedente. Non dovrebbero servire quindi soluzioni di raffreddamento superiori, cosa che valorizza la scelta di AMD di mantenere il nuovo socket AM5 compatibile con i sistemi di dissipazione realizzati per il socket AM4. Inoltre il nuovo top di gamma AMD costa 100 dollari in meno rispetto al suo predecessore, con il quale condivide probabilmente la mancanza di dissipazione, nonostante le novità della nuova piattaforma e la presenza di una GPU con architettura RDNA 2 integrata. Tuttavia anche per il modello top di gamma parliamo di una soluzione da 2 core decisamente inferiore rispetto a quelle equipaggiate dalle APU AMD. Ma chi ha bisogno di tanta potenza per quanto riguarda la CPU e non ha la necessità di una GPU dedicata può sfruttare questa novità per evitare una spesa inutile. Scheda tecnica AMD Ryzen 9 7950X Architettura: Zen 4 (Raphael)

Zen 4 (Raphael) Processo produttivo: 5 nanometri FinFET

5 nanometri FinFET Core: 16 core / 32 thread

16 core / 32 thread Cache: L1: 1 MB / L2: 16 MB / L3: 64 MB

L1: 1 MB / L2: 16 MB / L3: 64 MB Frequenze: base 4500 MHz, boost 5700 MHz

base 4500 MHz, boost 5700 MHz GPU integrata: RDNA 2 da 2 core a 2200 MHz

RDNA 2 da 2 core a 2200 MHz RAM: DDR5 5200 MHz nativa con supporto AMD EXPO

DDR5 5200 MHz nativa con supporto AMD EXPO TDP: 170 W

170 W Massima temperatura operativa: 95 gradi

95 gradi Prezzo consigliato: 699 dollari

AMD Ryzen 9 7900X L'AMD Ryzen 9 7900X è un'alternativa più economica al top di gamma ma resta un modello enthusiast Pensato per chi ha bisogno di una potenza di calcolo notevole ma non ha la necessità di spingersi fino al massimo, l'AMD Ryzen 9 7900X costa 150 dollari in meno e scende a 12 core e 24 thread, ma promette comunque prestazioni notevoli per creatori di contenuti e professionisti. D'altronde, grazie all'incremento delle istruzioni per clock del 13% combinato con un incremento netto nelle frequenze, la CPU vice-ammiraglia della nuova serie di processori AMD Ryzen dovrebbe garantire una potenza per core comunque superiore di oltre 25 punti percentuali rispetto all'AMD Ryzen 9 5900X. Ci aspettiamo quindi una potenza bruta non dissimile da un AMD Ryzen 9 5950X, con prestazioni in gioco sensibilmente superiori al top di gamma della generazione precedente. In questo caso, va detto, AMD non ha rilasciato alcun dato, ma scommettiamo su frame rate molto vicini a quelli dell'AMD Ryzen 9 7950X, almeno laddove le frequenze contano più dei core. Parliamo infatti di appena 100 MHz in meno in boost e di 200 Mhz in più di clock base per un processore che può fare da cuore per un sistema da gioco di fascia enthusiast. Tra l'altro anche in questo caso il notevole incremento nel clock in boost ci porta a un TDP di 170 W, sproporzionato per una tipica configurazione da giocatori, ma anche se i blocchi di core (CCD) sono sempre due, cosa evidenziata anche dalla cache L3 che resta identica a quella del modello di punta con 64 MB, il numero di core effettivo è inferiore ed è quindi probabile che i consumi effettivi risultino minori del limite indicato. Scheda tecnica AMD Ryzen 9 7900X Architettura: Zen 4 (Raphael)

Zen 4 (Raphael) Processo produttivo: 5 nanometri FinFET

5 nanometri FinFET Core: 12 core / 24 thread

12 core / 24 thread Cache: L1: 768 KB / L2: 12 MB / L3: 64 MB

L1: 768 KB / L2: 12 MB / L3: 64 MB Frequenze: base 4700 MHz, boost 5600 MHz

base 4700 MHz, boost 5600 MHz GPU integrata: RDNA 2 da 2 core a 2200 MHz

RDNA 2 da 2 core a 2200 MHz RAM: DDR5 5200 MHz nativa con supporto AMD EXPO

DDR5 5200 MHz nativa con supporto AMD EXPO TDP: 170 W

170 W Massima temperatura operativa: 95 gradi

95 gradi Prezzo consigliato: 549 dollari

AMD Ryzen 7 7700X L'AMD Ryzen 7 7700X gode, come tutti gli altri processori della serie, di supporto per la nuova tecnologia EXPO per l'overclock ottimizzato delle RAM Erede dell'AMD Ryzen 7 5800X, il modello da 8 core torna alla vecchia nomenclatura ma non cambia filosofia risultando adatto per un sistema versatile e robusto. Si propone insomma come scelta bilanciata per chi effettua streaming video e vuole giocare ad alti livelli, ma non ha nessuna intenzione di spendere cifre eccessive per una potenza di calcolo che andrebbe in gran parte sprecata. D'altronde 8 core e 16 thread sono sufficienti per evitare problemi nel multitasking e la velocità di 5400 MHz garantisce senza dubbio qualche punto percentuale in più nelle prestazioni in gioco rispetto ai 5.3 GHz dell'AMD Ryzen 5 7600X anche se in questo caso, come per l'AMD Ryzen 9 7900X, non abbiamo dati ufficiali in merito alle prestazioni. Ma ci aspettiamo almeno un 25% in più di potenza bruta rispetto alla generazione precedente e un miglioramento delle prestazioni in gioco a metà strada tra l'11% dell'AMR Ryzen 9 7950x e il 5% dell'AMD Ryzen 5 7600X. Parliamo quindi di un processore adatto a chi vuole una via di mezzo tra gaming e sfera professionale. Scheda tecnica AMD Ryzen 7 7700X Architettura: Zen 4 (Raphael)

Zen 4 (Raphael) Processo produttivo: 5 nanometri FinFET

5 nanometri FinFET Core: 8 core / 16 thread

8 core / 16 thread Cache: L1: 512 KB / L2: 8 MB / L3: 32 MB

L1: 512 KB / L2: 8 MB / L3: 32 MB Frequenze: base 4500 MHz, boost 5400 MHz

base 4500 MHz, boost 5400 MHz GPU integrata: RDNA 2 da 2 core a 2200 MHz

RDNA 2 da 2 core a 2200 MHz RAM: DDR5 5200 MHz nativa con supporto AMD EXPO

DDR5 5200 MHz nativa con supporto AMD EXPO TDP: 105 W

105 W Massima temperatura operativa: 95 gradi

95 gradi Prezzo consigliato: 399 dollari