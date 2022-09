Dragon Quest Treasures: un esteso overview trailer spiega tutto sul gioco Square Enix

Dragon Quest Treasures si mostra in un esteso overview trailer da parte di Square Enix, che in quasi 5 minuti di video mostra praticamente tutto quello che c'è da sapere sul nuovo action RPG che fa da spin-off al mondo di Dragon Quest, in arrivo su PC e console il 9 dicembre 2022.

Il gioco in questione è, più precisamente, uno spin-off di Dragon Quest 11, con protagonisti Erik e Mia impegnati in una nuova avventura nel mondo della serie Square Enix: la storia racconta dei fratelli in questione che si avventurano nel magico e misterioso regno di Draconia per realizzare il loro sogno di trasformarsi in cacciatori di tesori.

Erik e Mia, insieme ai loro compagni Purrsula e Porcus, oltre a numerosi e variopinti altri personaggi, fanno squadra con un vasto assortimento di affabili mostri in questo spinoff della serie Dragon Quest, che ci vede catturare creature e schierarle in battaglia insieme ai personaggi della storia.

Si tratta, anche in questo caso, di un action RPG di stampo nipponico, ma si presenta con meccaniche piuttosto diverse da quelle della serie "regolare", più improntate sull'esplorazione e la raccolta di creature e tesori, la loro gestione e vari altri elementi di gioco come il crafting e altro. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo all'anteprima di Dragon Quest Treasures in cui spieghiamo tutto quello che sappiamo sul titolo in questione.