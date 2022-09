Steam Next Fest: trailer presenta l'evento di ottobre

Valve ha pubblicato un trailer dedicato allo Steam Next Fest di ottobre, che non solo ricorda l'evento, ma mostra anche alcuni dei titoli che ne faranno parte. Il prossimo Steam Next Fest si svolgerà dal 3 al 10 ottobre 2022. Come sempre saranno sette giorni di demo e trasmissioni dal vivo in cui gli sviluppatori parleranno dei loro giochi e li mostreranno.

Volendo è possibile andare sulla pagina ufficiale dello Steam Next Fest e registrarsi, per ricevere un promemoria dell'inizio della manifestazione.

Come accennato, nel filmato è possibile vedere alcuni dei giochi che saranno presenti in forma giocabile, ossia di cui si potranno scaricare le demo. Si tratta soprattutto di indie e doppia A, con moltissimi giochi da scoprire.

Nel filmato possiamo vedere Stuntfest - World Tour, Ship of Fools, The Multi-Medium, Dubium, Techtonica, WIldfrost, The Entropy Centre, Undecember, The Eternal Cylinder, Turbo Kid, Bravery and Greed, Gunbrella e Hunt the Night.

Come accaduto con le ultime edizioni, noi di multiplayer.it cercheremo di provare più demo possibile, per cercare di farvi scoprire qualcosa di valido da seguire fino all'uscita.