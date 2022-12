The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di zaaiiro mostra la principessa col costume nero

The Seven Deadly Sins è una saga molto apprezzata e ha un cast ampio, con tanti personaggi. Tra questi vi è anche la principessa Elizabeth, compagna sin dall'inizio della saga del protagonista principale, Meliodas. Ora, zaaiiro ci propone il proprio cosplay di Elizabeth in versione con costume nero.

zaaiiro propone un cosplay semplice, ma impreziosito dal trucco che ritrae la principessa di The Seven Deadly Sins mentre è imbarazzata. Elizabeth è stata ricreata in modo molto fedele all'anime, come potete vedere voi stessi dall'immagine inserita nella galleria Instagram della cosplayer. Alla fine, potete vedere anche un selfie.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da zaaiiro? Il personaggio di The Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?