Offerte Amazon: carta PS Store da 50€ e 20€ in sconto, la si riceve all'istante

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una carta ricarica per PS Store da 50€ e 20 €. Lo sconto è del 10%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Le due carte ricarica servono per ricaricare il portafogli PlayStation e fare acquisti su PS4 e PS5 Lo sconto è perfetto per chi è certo di voler acquistare (anche in futuro) un gioco o dei contenuti digitali tramite il PS Store: in pratica, si ottengono soldi "gratis".

Il prodotto viene inviato tramite email subito dopo l'ordine, quindi non si deve aspettare un corriere. Il prodotto non può essere ovviamente restituito in quanto è un codice digitale monouso.

Carta ricarica per PS Store da 50€

