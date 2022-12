Fall of Porcupine: il provato del prologo gratuito Last Days of Summer

In attesa di poter mettere le mani sulla versione completa, vi sveliamo quali sono le nostre prime impressione su questo interessante gioco di BUNTSPECHT.GAMES , pubblicato da Assemble Entertainment. Non perdiamo però altro tempo e iniziamo la lettura del nostro provato di Fall of Porcupine .

Più precisamente, parliamo di una demo che è anche una sorta di prologo gratuito per quel che sarà il gioco completo - Fall of Porcupine - in arrivo il prossimo anno. Grazie a Steam abbiamo avuto la possibilità di provare questa fase di gioco che ci fa viaggiare per oltre un'ora a Porcupine e ci permette di scoprire la città, un vecchio ospedale malmesso e di comprendere che non tutto è calore e luce.

Fall of Porcupine Last Days of Summers potrebbe quindi essere la scelta giusta, se vi incuriosisce un'avventura a tema ospedaliero che vi trasporta in una cittadina che si prepara ad accogliere l'autunno.

L'inverno è ormai arrivato e il clima è sempre più freddo. Il 2022 si sta per chiudere e non a tutti piace questo periodo dell'anno. Per fortuna i videogiochi possono trasportarci in altri mondi, dove le giornate sono un po' più calde e la luce fa ancora capolino nel tardo pomeriggio.

Possiamo anche esplorare un po' di aree della città e dell'ospedale. Non sappiamo se il gioco completo presenterà molte altre zone, ma Last Days of Summer è stato in grado di proporre una buona varietà, con tanti ambienti piacevolmente realizzati. L'esplorazione è molto semplice, con movimenti sinistra-destra e di tanto in tanto del semplicissimo platform . Fall of Porcupine, badate bene, rimane sempre un'avventura narrativa e non crediamo proprio che ci saranno sfide di gameplay particolarmente impegnative, almeno non nell'esplorazione.

La demo ci permette di scoprire i personaggi principali, dalla segretaria ippopotamo, all'infermiere montone e i vari pazienti. Tutti i volti messi in campo in questa fase di gioco si sono rivelati interessanti, con un ottimo livello di scrittura che fa ben sperare per il resto del videogame. Finley stesso è una figura sfaccettata e uno dei temi che saranno sviluppati sarà comprendere se la scelta di essere un dottore (con tutta la fatica di questo tipo di vita) sia effettivamente la migliore.

Fall of Porcupine è ambientato nella titolare Porcupine , una piccola città di provincia dal sapore britannico che può contare su un pub/motel, un vecchio castello in rovina nella foresta e un ospedale che cerca di far concorrenza all'antico rudere per integrità strutturale.

Giochiamo al dottore

Riceveremo anche dei voti in Fall of Porcupine per il nostro lavoro con i pazienti

Dove ci sarà un po' più da "smanettare" sarà nei minigiochi ospedalieri. In Last Days of Summer, Fall of Porcupine ci permette di esaminare una manciata di pazienti, completando due tipi di sfide. Una è un QTE, ovvero richiede la pressione multipla di tasti col giusto tempismo: non è richiesta una velocità incredibile, ma il numero di tasti è alto e il posizionamento è volutamente pensato per rendere le cose difficili. Abbiamo provato sia con la tastiera che con il controller e confermiamo che le nostre dita si sono incrociate e a un certo punto abbiamo premuto un pulsante con la lingua perché era la scelta migliore: stato interessante, a essere onesti.

La seconda sfida è invece più semplice, ispirata ai classici minigiochi delle casseforti: dobbiamo creare una combinazione di simboli per capire quale sia il malanno del paziente. A ogni tentativo ci viene detto quali simboli sono nella giusta posizione e se ve ne sono alcuni che sono nella posizione sbagliata. Nella demo vi è anche un minigioco in stile picchiaduro, ma si risolve semplicemente premendo un singolo tasto a ritmo. Non è nulla di troppo originale e speriamo che nella versione completa di Fall of Porcupine vi saranno altri minigiochi che possano portare un po' più di varietà.