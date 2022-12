Marvel ha quasi avuto un proprio gioco in stile Smash Bros., abbiamo da poco scoperto. Precisamente, la versione DS di Marvel's Super Hero Squad era stata pianificata come gioco in stile Smash Bros. prima che degli obblighi contrattuali si mettessero di mezzo. Queste informazioni provengono da Luke Muscat, che ha lavorato al progetto.

Lo sviluppatore Halfbrick stava lavorando con THQ, l'editore del gioco, all'epoca. Inizialmente il titolo doveva essere un brawler, ma THQ ha chiesto al team di cambiare rotta e di renderlo più simile a Smash Bros. Halfbrick sembrava piuttosto entusiasta dell'idea, anche se ha dovuto scartare alcuni contenuti già creati. Bloccare, rotolare e schivare facevano parte del nucleo del gioco, in ogni caso.

Purtroppo, Marvel's Super Hero Squad finì per subire un altro cambiamento radicale durante il suo sviluppo. THQ si accorse in seguito che il contratto di licenza prevedeva che il gioco fosse un'esperienza di azione, avventura e rissa da strada. Ciò significa che Halfbrick ha dovuto cambiare ancora una volta i piani. Dato che il team non aveva molto tempo a disposizione, Muscat ha dichiarato che il team ha "messo insieme quel che poteva".

Marvel's Super Hero Squad

Smash Bros. è uno dei più grandi successi degli ultimi anni per Nintendo e sempre più sviluppatori ed editori cercando di dire la propria in tale spazio. Ad esempio, abbiamo visto negli ultimi mesi Multiversus.

Marvel's Super Hero Squad non è diventato uno dei giochi più noti di Marvel, anche se supponiamo che abbia i propri fan.