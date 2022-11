Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di ambi_bambi si confronta con questo artwork

Seven Deadly Sins è una serie di manga e anime apprezzata, che mette in scena vari personaggi. Sin dall'inizio abbiamo modo di conoscere Elizabeth, una principessa che si unisce al protagonista, Meliodas in una grande avventura. Ora, possiamo vedere proprio un cosplay di Elizabeth da parte di ambi_bambi, che si paragona all'artwork che potete vedere poco sotto.

Questo cosplay si basa sulla versione di Elizabeth con il costume nero, variante del costume rosa che esibisce sin dalla prima stagione. Il risultato finale è certamente ottimo, anche se forse i capelli hanno una sfumatura un po' diversa rispetto all'artwork.

Se siete fan di Elizabeth, ecco il cosplay di Elizabeth di haleycosplay propone l'amato costume nero. Vediamo poi il cosplay di Elizabeth di whitespring mostra il costume nero con una modifica. Come non citare il cosplay di Elizabeth di celaena_cosplay ci mostra la versione col costume nero. Chiudiamo con il cosplay di Elizabeth di doll.with.a.gun si fa ammirare col costume nero.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da ambi_bambi? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?