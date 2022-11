Offerte Amazon: cuffie gaming SteelSeries Arctis 7+ in sconto per il Black Friday 2022

Le offerte del Black Friday 2022 proseguono inesorabili oggi, quando siamo ormai alla vigilia del vero e proprio Venerdì nero in questione, e gli appassionati di tecnologia, videogiochi e non solo possono trovare tantissimi prodotti in promozione a prezzi interessanti. In questo momento, ad esempio, potete trovare uno sconto per la cuffie gaming SteelSeries Arctis 7+ wireless, compatibili con PC, PlayStation, Nintendo Switch e Mobile. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo su Amazon, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è attualmente €164,90, in netto ribasso rispetto allo standard di 199,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da micro-world attraverso Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Le cuffie gaming SteelSeries Arctis 7+ wireless consentono un'ottima esperienza audio senza cavi, sfruttando il dongle USB-C fornito insieme all'headset, a bassa latenza con tecnologia a 2,4Ghz.

SteelSeries Arctis 7+ wireless

La batteria ha una durata di 30 ore e consente dunque un utilizzo continuativo piuttosto longevo.

Attraverso il Virtual Surround, le cuffie SteelSeries Arctis 7+ simulano un effetto 7.1, riuscendo in questo modo a restituire l'effetto audio spaziale, inoltre sono compatibili con il sistema Tempest 3D Audio di PS5, oltre ad avere un microfono ClearCast certificato Discord, riconosciuto come uno dei migliori in ambito gaming.