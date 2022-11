Steam, Saldi d'Autunno: 10 giochi da non farsi scappare

Se il cambiamento climatico rende più difficile seguire il fluire naturale delle stagioni, ci pensa Steam con i suoi saldi a ricordarci di volta in volta in quale parte dell'anno ci troviamo. In questo caso, abbiamo a che fare con i Saldi d'Autunno, partiti il 22 novembre e destinati ad andare avanti fino al 29 novembre, per una settimana piena di sconti. Lo sappiamo bene: il backlog è opprimente, i regali di Natale sono incombenti e le bollette non lasciano scampo, ma i saldi di Steam sono tentazioni irresistibili per qualsiasi giocatore degno di tale nome, dunque sarà molto difficile passare indenni queste giornate senza cadere nello shopping compulsivo. Nel caso non abbiate idee precise sui titoli da acquistare, proviamo dunque a fare una veloce panoramica di 10 giochi da non farsi scappare nei Saldi Steam d'Autunno, tendendo ovviamente presente che si tratta solo di una lista molto parziale e ristretta delle possibili scelte. La selezione deriva da alcuni criteri presi in considerazione: un ventaglio quanto più variegato possibile di generi di gioco e poi un occhio di riguardo ai prezzi e soprattutto alla percentuale di sconto applicata in questo frangente, che può rendere più o meno rara l'occasione proposta.

Stray Stray, uno degli splendidi panorami cyberpunk del gioco Cominciamo subito con un titolo quasi provocatorio, visto quanto se ne sta discutendo di recente. Stray è un'avventura incentrata su un gatto randagio, che si ritrova a vagare per una decadente città cyberpunk alla ricerca di un luogo sicuro e al contempo indagando su un antico mistero. Opera prima del piccolo team francese BlueTwelve Studio, il gioco ha stupito tutti per la raffinatezza tecnica e lo stile adottato per il design, raggiungendo un successo che potrebbe sembrare anche spropositato. Se ne discute di recente proprio perché il titolo è stato inserito tra i candidati a Game of the Year ai The Game Awards 2022 e ha anche vinto il premio come miglior gioco PlayStation ai Golden Joystick Awards, cosa piuttosto bizzarra considerando lo stile e il genere di appartenenza, trattandosi di una sorta di avventura stealth incentrata soprattutto sulla narrazione e l'atmosfera. Insomma, se oltre a discuterne volete anche sapere più precisamente cosa sia questo Stray, i saldi di Steam offrono l'occasione giusta. Link: Stray su Steam

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077: un'immagine di Night City Nè nuovo né sconosciuto, Cyberpunk 2077 potrebbe sembrare ormai quasi una scelta banale ma, di fatto, non c'è mai stato un momento migliore per lanciarsi nella favolosa Night City creata da CD Projekt RED. Dopo tutti gli aggiornamenti ricevuto nel corso di due anni e con la nuova espansione Phantom Liberty prevista arrivare nel 2023, il gioco sta vivendo un periodo di forma straordinario, grazie anche alla spinta fornita dall'ottima serie animata di Netflix, Cyberpunk: Edgerunners. A 29,99 euro non si tratta proprio di un'offerta straordinaria, visto che è calato anche più in basso soprattutto nei suoi momenti di maggiore crisi, ma visto il recente rilancio potrebbe passare un po' di tempo prima di ritrovarlo a prezzo stracciato. In ogni caso, al di là dei grossi guai tecnici che ha passato e con tutto il male che si può dire di certe nebulose pratiche adottate in termini di comunicazione e presentazione, Cyberpunk 2077 resta un'esperienza straordinaria, che ha nella rappresentazione di Night City il nucleo centrale e inimitabile. Link: Cyberpunk 2077 su Steam

Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise: scontro con una delle gigantesche creature nel gioco Il fenomeno milionario di Capcom sembra aver trovato un porto sicuro su PC, dopo essere transitato da una console all'altra stabilizzandosi di recente sulle piattaforme Nintendo. Monster Hunter Rise è arrivato quest'anno su piattaforma Windows, dopo aver raccolto ampi consensi proprio su Nintendo Switch, portando una nuova stagione di caccia anche da queste parti. All'interno dei saldi autunnali è un'occasione da non perdere, nel caso abbiate voglia di un'esperienza un po' fuori dagli standard degli action RPG occidentali: la serie Capcom si basa essenzialmente sul combattimento e sulla gestione dell'equipaggiamento del personaggio, il tutto finalizzato all'abbattimento di creature sempre più feroci e gigantesche. È sostanzialmente un sotto-genere a parte, che ha poi generato anche un filone di emuli: per i neofiti ci può volere un po' di tempo ad entrare nelle sue meccaniche, ma è un gioco in grado di catturare nelle sue spire e non mollare facilmente, fornendo un'esperienza veramente da provare. Link: Monster Hunter Rise su Steam

Red Dead Redemption 2 I panorami da western di Red Dead Redemption 2 Scelta estremamente semplice questa, trattandosi di uno dei migliori giochi della generazione scorsa, tecnicamente ancora imbattuto sotto molti aspetti. Red Dead Redemption 2 è una delle esperienze open world più impressionanti che si possano provare, grazie alla realizzazione tecnica raffinata da parte di Rockstar Games ma anche per il soggetto rappresentato, ovvero quel selvaggio west dal taglio fortemente cinematografico che è davvero un piacere anche solo da contemplare sullo schermo. Dopo oltre 70 milioni di copie vendute è forse più difficile trovare chi non ci ha giocato che il contrario, ma nel caso non abbiate ancora provveduto a fare il vostro viaggio in compagnia di Arthur Morgan allora questa è l'occasione per rimediare. A poco meno di 20 euro l'acquisto è praticamente obbligato, perché che vi piaccia il gameplay o meno Red Dead Redemption 2 è un'esperienza che trascende il videogioco classico diventando una sorta di viaggio digitale nel vecchio e selvaggio west, ricostruito in maniera minuziosa. Link: Red Dead Redemption 2 su Steam

Marvel's Spider-Man Remastered Fino a un po' di tempo fa sembrava impossibile poter vedere un first party PlayStation su PC, tantomeno un'icona popolare come Marvel's Spider-Man, ormai diventato parte integrante del pantheon esclusivo di Sony, ma i tempi sono cambiati, come ben sappiamo. L'arrivo dell'Uomo-Ragno su piattaforma Windows è un significato storico e simbolico importante, trattandosi di un'icona fondamentale per il mondo PlayStation, disponibile ora anche attraverso Steam e con tutti gli annessi tecnici di una versione PC moderna e "rimasterizzata", come si suole dire. L'action in terza persona di Insomniac Games è un titolo che rientra precisamente nei canoni del team, puntando sulla spettacolarità dell'azione, sul taglio cinematografico e sul dinamismo generale all'interno di un'ambientazione estremamente aperta. Ma al di là di tutto, Marvel's Spider-Man Remastered risulta anche un gioco divertente e soprattutto riesce a rimanere estremamente fedele al soggetto fondamentale: calarci in maniera convincente nei panni dell'amichevole spider-man di quartiere. Link: Marvel's Spider-Man Remastered su Steam

A Plague Tale: Requiem Non è uno sconto enorme, ma un 20% in meno su A Plague Tale: Requiem, uno dei giochi più importanti tra quelli usciti in questo scorcio d'autunno, rappresenta un'occasione interessante e da sfruttare. D'altronde, il nuovo titolo di Asobo concorre al titolo di Gioco dell'Anno ed è sicuramente una delle produzioni più interessanti di questo periodo, ancora decisamente recente essendo sul mercato da un mese, dunque questo rappresenta il suo primo abbassamento di prezzo ufficiale. La nuova storia di Amicia e Hugo è ancora più emozionante e struggente di quella vista nel primo capitolo, con una narrazione incalzante e anche un gameplay maggiormente evoluto rispetto al precedente, pur rimanendo legato alla struttura action stealth vista in precedenza, con i suoi limiti e i suoi punti di forza. Anche tecnicamente si tratta di un certo spettacolo: A Plague Tale: Requiem è a tutti gli effetti un gioco pensato per la nuova generazione di console e la cosa risulta ben visibile anche su PC, purché si abbia la giusta configurazione hardware. Link: A Plague Tale: Requiem su Steam

Sekiro: Shadows Die Twice Sekiro: Shadows Die Twice, uno spettacolare scontro nel gioco È probabilmente ancora troppo presto per vedere uno sconto su Elden Ring, considerando la richiesta che ancora lo caratterizza, ma se avete voglia di un titolo FromSoftware a prezzo ridotto, allora Sekiro: Shadows Die Twice è la scelta giusta. Si tratta, peraltro, di uno dei titoli che interpretano la formula "soulslike" nella maniera più originale, ambientato in un mondo decisamente diverso e peculiare come il Giappone feudale, tra ricostruzione storica e mitologia. Gli ingredienti principali restano il sistema di combattimento tecnico e profondo e l'immancabile livello di sfida altamente selettivo, ovvero gli elementi che hanno portato al successo il particolare stile del team nipponico nel mondo, ma in questo caso il sistema di progressione è diverso, mentre il gameplay resta più vicino a quello di un complesso action che non a un RPG vero e proprio. Detto questo, Sekiro: Shadows Die Twice è forse il gioco più fortemente caratterizzato e peculiare tra le produzioni di questo tipo da parte di FromSoftware, mettendo in scena le strane e affascinanti avventure di Sekiro nell'epoca Sengoku. Link: Sekiro: Shadows Die Twice su Steam

FIFA 23 FIFA 23, panoramica su uno degli stadi presenti nel gioco Scelta alquanto banale, ne conveniamo, ma sempre decisamente azzeccata: FIFA 23 si trova in sconto a -40% sul prezzo originale, e sebbene il costo resti sempre piuttosto alto, resta comunque uno dei giochi più ambiti e popolari dell'intero panorama videoludico. Quello che poi rende il gioco ancora più appetibile, al momento, è il lancio della simulazione ufficiale della Coppa del Mondo FIFA in Qatar con FIFA World Cup 2022, vero e proprio gioco dentro al gioco per il titolo EA. All'interno troviamo la riproduzione ufficiale del campionato attualmente in corso in Qatar, con tutte le licenze esclusive sulla competizione in questione, ad impreziosire ulteriormente il gioco di calcio e renderlo un acquisto particolarmente azzeccato in questo specifico periodo. Aggiungendo a tale caratteristica anche la coincidenza dello sconto, potrebbe essere questo il momento ideale per acquistare la propria copia di FIFA 23. Link: FIFA 23 su Steam

Sea of Thieves Sea of Thieves, un'immagine del gioco Rare Passano gli anni, ormai quasi un lustro, ma Sea of Thieves rimane stabile fra i consigli per gli acquisti su PC, specialmente quando va incontro a uno sconto consistente come in questi giorni. Proprio nello stesso periodo, Rare ha lanciato in via ufficiale la Stagione 8 del gioco, a conferma di un supporto duraturo e intenso per questo gioco che dimostra come i live service possano funzionare decisamente bene quando dietro al progetto c'è un entusiasmo genuino da parte degli sviluppatori. È il multiplayer per antonomasia, visto che le meccaniche di gameplay sono strutturate proprio per essere godute al meglio in cooperativa, ma è tutto il mondo di gioco che stimola a costruire e consolidare una ciurma di filibustieri pronti a tutto per racimolare dell'oro e avere un'altra storia da raccontare davanti a un boccale di grog. Tra le nuove aggiunte c'è ora una nuova meccanica che semplifica l'accesso al PvP per i corsari più intrepidi, ma sono innumerevoli le aggiunte applicate negli anni all'affascinante base della simulazione piratesca di Sea of Thieves. Link: Sea of Thieves su Steam