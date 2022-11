Sea of Thieves: Stagione 8, modalità PvP e altre novità nel trailer sui contenuti

Sea of Thieves: Stagione 8 è in partenza, con data d'uscita fissata per il 22 novembre 2022 e una sostanziosa aggiunta al gioco piratesco Rare caratterizzata da una notevole quantità di contenuti, come dimostrato dal trailer dedicato che presente anche la modalità PvP.

Dopo la rimozione della modalità Arena, effettuata mesi fa, molti utenti hanno richiesto la reintroduzione di un'opzione di gioco simile, incentrata sul PvP, ovvero lo scontro diretto fra giocatori.

Con la nuova modalità è possibile lanciarsi subito in un combattimento diretto fra due ciurme, scegliendo se parteggiare per i Guardians del Pirata Lord o per i Servant di Captain Flameheart e prendere parte a una sessione di gioco nella modalità normale, completando i Viaggi, oppure selezionare direttamente il combattimento.

Nel primo caso, siamo praticamente pronti al combattimento in ogni momento, mentre si portano avanti le missioni che fanno parte del viaggio, mentre scegliendo la seconda opzione si parte direttamente con il combattimento in PvP, con una scena introduttiva che mostra l'avvicinamento delle navi e l'inizio del conflitto.

Abbattere nemici e affondare navi porta diverse ricompense come maledizioni esclusive che trasformano l'aspetto del personaggio in varie maniere, come elementi cosmetici. Abbattendo quattro navi di seguito senza venire sconfitti, si ottiene il titolo di Campione, cosa che ci rende però dei bersagli alquanto ambiti per gli altri giocatori.

Il sistema si basa sulla possibilità di incrementare le vittorie consecutive e possibilmente interrompere la striscia positiva degli avversari, attraverso una competizione globale per tutta la community di Sea of Thieves. Trovate molte altre informazioni sulla Stagione 8 guardando il trailer riportato qui sopra, che nei suoi quasi 10 minuti entra bene nel dettaglio delle varie caratteristiche e dei contenuti introdotti da Rare.

Continua insomma il notevole supporto da parte del tema britannico a Sea of Thieves e risulta anche piuttosto strano che il gioco non rientri tra i candidati dei The Game Awards sui giochi con supporto a lungo termine.