Zenimax Online: c'è un nuovo grosso gioco in sviluppo da oltre 4 anni nel team Bethesda

Intervistato dal podcast Product Builders, il creative director di Zenimax Online Studios, Ben Jones, ha confermato che il team sta lavorando a un nuovo gioco da oltre quattro anni e che questo rappresenta un progetto di notevoli dimensioni all'interno di Bethesda.

Il team è specializzato in MMO e giochi di ruolo online, impegnato ormai da anni in particolare su The Elder Scrolls Online, ma a quanto pare anche su qualcos'altro, ancora non annunciato.

Jones ha spiegato che si tratta di una nuova proprietà intellettuale, dunque dovrebbe essere un gioco slegato dalle altre serie storiche di Bethesda.

Sono ormai oltre quattro anni che il team ci lavora, dunque sembra trattarsi di un progetto di notevole rilievo per la compagnia, cosa confermata anche dalle risorse impiegate: secondo quanto riferito dal creative director, ci sono circa 200 sviluppatori attualmente impegnati su questo nuovo gioco.

Jones personalmente guida un team "ristretto" di circa 50 sviluppatori che si occupano più specificamente della progettazione e dello sviluppo della parte centrale di questo nuovo gioco, ma in totale gli sviluppatori coinvolti in Zenimax Online sarebbero circa 200, cosa che fa pensare che questo sia il nuovo gioco principale da parte del team interno a Bethesda, dopo The Elder Scrolls Online che comunque continuerà il suo percorso con ulteriori espansioni.

Difficile dire di cosa si tratti: il riferimento a una nuova proprietà intellettuale fa pensare a qualcosa di completamente inedito, ma in effetti potrebbe comunque trattarsi di un titolo nuovo collegato a uno degli universi di riferimento di Bethesda, con alcune voci che punterebbero a una sorta di MMO incentrato su Starfield.

Sembra che Zenimax stia lavorando anche a un MMO mobile, ma è improbabile che sia questo il grosso progetto a cui ha fatto riferimento Jones, il quale sembra proprio indicare un gioco tripla A di grosso calibro per PC e probabilmente console.