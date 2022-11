Pokémon Scarlatto e Violetto: la velocità raddoppia se si usano due JoyCon sinistri

Un'altra stranezza è stata scoperta in queste ore su Pokémon Scarlatto e Violetto: se si connette un secondo JoyCon sinistro alla console e si utilizzano entrambi gli stick contemporaneamente, tenendoli inclinati alla stessa angolatura, è possibile raddoppiare la velocità del personaggio.

Si tratta chiaramente di un glitch, qualcosa che non dovrebbe essere presente nel gioco e che probabilmente verrà corretto con un prossimo aggiornamento, ma è comunque una scoperta decisamente strana, documentata anche dal video visibile qui sotto.



Come spiegato dall'utente Twitter Osha, sembra che l'uso di due JoyCon contemporaneamente bypassi, in qualche modo, il cap imposto via software all'incremento di velocità dipendente dalla progressione dell'input, risultando in un livello che non dovrebbe essere raggiunto normalmente nel gioco.



È una sorta di bug che verrà probabilmente corretto presto, ma rappresenta anche un altro segno di come Pokémon Scarlatto e Violetto avrebbe forse necessitato di maggiore tempo e risorse investiti nello sviluppo, considerando anche gli altri problemi rilevati.

Nei giorni scorsi è diventato virale anche un altro video che mostra le condizioni tecniche del gioco piuttosto critiche, mentre i giocatori si ritrovano in certi casi a resettare il gioco per risolvere i problemi di performance. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo comunque alla recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.