Pokémon Scarlatto e Violetto: video che mostra le condizioni tecniche del gioco è diventato virale

Un breve video che mostra le pessime condizioni tecniche di Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch è diventato virale su Twitter, tanto da essere condiviso migliaia di volte. Certe volte basta poco per dare conto di qualcosa, come in questo caso.

Come potete vedere il filmato mostra solo la cattura di un Pokémon, ma nei quindici secondi che seguono il lancio della sfera succede un po' di tutto, da fenomeni di pop-in, risorse che caricano, brevi blocchi del gioco, glitch grafici assortiti e chi più ne ha più ne metta. Sembra una specie di manuale di ciò che non dovrebbe accadere mentre si gioca.

In effetti il filmato colpisce moltissimo, soprattutto perché legato a un titolo attesissimo, di uno dei franchise per bambini più importanti del mondo, da cui è lecito attendersi qualcosa di più, anche dal punto di vista tecnico.

Da questo punto di vista Pokémon Scarlatto e Violetto sembra essere candidato a diventare il capitolo più discusso della serie, tanto da aver ricevuto voti molto contrastanti, compre quello della nostra recensione, in cui Raffaele Staccini ha scritto che "Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto puntano tutto sull'esplorazione, ma i limiti della produzione sono evidenti fin dai primissimi minuti. Il comparto tecnico mediocre si affianca presto a una narrazione che fatica a espandersi oltre i limiti del passato, risultando così diluita e superficiale. Per fortuna il gameplay rimane solido, con aggiunte studiate, mentre la verticalità del mondo porta a un piacere inedito nello scovare nuovi Pokémon quando si ha finalmente accesso a tutte le enormi possibilità di movimento messe a punto dagli sviluppatori. Speriamo che questo sia davvero l'ultimo capitolo di transizione per la serie."