God of War Ragnarok: il PETA vuole una modalità senza violenza sugli animali

L'ente People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) vuole una nuova modalità di gioco per God of War Ragnarok che rimuova la violenza sugli animali. Ovvero la "PETA mode". L'appello è stato lanciato su Twitter, assieme a un video.

Nota: Vi avvisiamo fin da ora che da qui in poi troverete Spoiler su uno dei boss del gioco, dunque evitate di proseguire oltre se non volete rovinarvi alcuna sorpresa.

Chiaramente Kratos non si fa problemi ad affrontare le creature dei Nove Regni se queste si dimostrano una minaccia per lui o Atreus. Detto questo, al di fuori degli scontri il gioco fondamentalmente impedisce all'utente di uccidere o ferire gli animali, ad eccezione dei Corvi di Odino (che in ogni caso non sono dei "veri" esseri viventi).

Insomma, la richiesta del PETA lascia il tempo che trova, per quanto potrebbe essere meno seria di quanto sembri. Ricordiamo ad esempio l'ironico video pubblicato dall'ente con le 5 attività migliori da fare in Elden Ring rispettando gli animali.

"Ragazzo, è come con Sif il Grande Lupo Grigio (da Dark Souls ndr) un'altra volta. Chiediamo a Sony Santa Monica di creare una "PETA mode", così che sia possibile giocare a God of War Ragnarok senza violenza sugli animali!", la richiesta del PETA su Twitter.

C'è anche un video allegato al messaggio, dove vengono mostrate alcune sequenze dello scontro con il lupo gigante Garm e un messaggio che invita le persone a non lasciare al freddo i propri animali.

"Questo cane è stato incatenato all'aperto nel freddo per anni", recita il messaggio nel video. "Kratos e Atreus lo trovano in condizioni deplorevoli, mentre sopporta la gelida devastazione del Fimbulwinter senza alcun riparo. Non ha cibo (a parte Kratos) o acqua a sua disposizione."

"Tutti i cani meritano case amorevoli e divani caldi, anche sono alti 60 piedi (quasi 20 metri ndr). Se tu hai freddo, loro hanno freddo."

Dubitiamo che Sony Santa Monica accontenterà i desideri del PETA, anche perché lo studio sta già valutando cosa farà in futuro.