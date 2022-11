The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom classificato in Corea, nuovi dettagli

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ricevuto la classificazione ufficiale sulla rating board coreana, cosa piuttosto in linea con l'iter del gioco che ha già una data d'uscita, dalla quale possiamo però trarre alcuni nuovi dettagli sui contenuti.

Considerando che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è in arrivo il 12 maggio 2023, la classificazione presso i vari enti dovrebbe avvenire nel corso di questi mesi, considerando anche che il modus operandi di Nintendo tende ad essere piuttosto rigoroso nell'avvicinamento alle date d'uscita.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno screenshot del gioco

Il fatto che sia già stato catalogato potrebbe fornire un'ulteriore certezza sulla mancanza di ritardi e sul rispetto della data annunciata.

Dalle informazioni contenuti nella classificazione coreana, che per il resto rimane decisamente asciutta e arida di dettagli, veniamo a sapere prima di tutto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è indirizzato a un pubblico di teenager, avendo ricevuto la catalogazione "12+", ovvero adatto a utenti che abbiano compiuto almeno 12 anni.

Nonostante Zelda sia considerato solitamente un titolo piuttosto sicuro e adatto a tutti, alcuni capitoli hanno effettivamente dei toni poco adatti a un pubblico molto giovane e questo sembra proprio rientrare in tale sezione, che in effetti comprende anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In particolare, l'indirizzo ai maggiori di 12 anni deriva dalla presenza di elementi violenti nella storia e nel gameplay. Si parla di violenza di livello non pesante ma che comunque potrebbe impressionare gli utenti più giovani. Per il resto, ricordiamo che il gioco si è mostrato l'ultima volta al Nintendo Direct di settembre con data di uscita e trailer, in base al quale abbiamo anche pubblicato uno speciale di approfondimento su tutte le novità dal Nintendo Direct.