The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tutte le novità dal Nintendo Direct

Iniziamo il nostro speciale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dalle pochissime certezze che abbiamo. Finalmente è stato comunicato il sottotitolo e, salvo improbabili ritardi, il gioco arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio 2023. Tra otto mesi esatti. Nell'ultimo anno sono stati rimandati molti giochi, in particolare ad alto budget, e The Legend of Zelda è forse la serie simbolo delle dilazioni, un po' come Zeno Cosini con le sue ultime sigarette; allo stesso tempo, lo scriviamo a memoria ma con una certa sicurezza, nessun episodio della saga principale, una volta comunicata in modo così preciso la data ufficiale, è stato mai spostato.

Le certezze sostanzialmente finiscono qui. Questo è il quarto trailer del gioco che ci viene mostrato: i primi due sono stati corposi, i più recenti invece somigliavano più a dei teaser per placare il pubblico in attesa dell'uscita. Le migliori indicazioni sulle potenziali meccaniche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom le abbiamo ricevute più dai brevetti - ne avevamo parlato in quest'anteprima - che dai filmati mostrati da Nintendo. La situazione è sostanzialmente opposta se confrontata con quella del predecessore.

Breath of the Wild apparve in anteprima mondiale nel 2014, mostrando i suoi intenti, e già una bozza dei suoi concetti fondamentali. Alla fine dello stesso anno, dimostrò di tenervi fede con un primitivo filmato di gioco. A otto mesi dall'uscita, quindi a una distanza temporale rapportabile a quella attuale, svelò a tutti il suo potenziale, all'E3 2016, palesando la sua libertà e la sua straordinaria interazione. A meno di due mesi dalla pubblicazione, venne pubblicato uno dei trailer più belli mai realizzati, da Nintendo e non, per fomentare le aspettative in ogni maniera possibile.

Avvicinandoci all'uscita, sicuramente arriverà un trailer corposo anche per Tears of the Kingdom; tuttavia è buffo pensare a quanto Nintendo si sia mossa diversamente rispetto a Breath of the Wild, forse proprio in virtù del successo di quest'ultimo. Sembra quasi che, avessero potuto, avrebbero evitato di mostrarci alcunché; con questo gioco, tendono a nascondere più che a svelare. Abbiamo sostanzialmente due sole certezze: l'esplorazione "verticale" sarà al centro dell'esperienza - ne parleremo tra poco - e Link avrà il potere, in qualche maniera, di riportare indietro nel tempo alcuni oggetti.

Andiamo con ordine e ricapitoliamo tutto quello che sappiamo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.