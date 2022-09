Like a Dragon: Ishin! Anche su Xbox e PC, prime immagini e dettagli sul remake

Like a Dragon: Ishin! è il remake di Yakuza: Ishin! uscito originariamente su PS3 e PS4 nel 2014 in Giappone, annunciato stanotte nel corso dello State of Play e ora più chiaro con le prime immagini e i dettagli diffusi da Sega, che riferisce anche il fatto che sia in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco è stato ulteriormente presentato anche dal community manager di Sega of America, David Hinds, contemporaneamente all'annuncio con trailer di presentazione allo State of Play della notte scorsa.

Like a Dragon: Ishin! È il nuovo gioco da parte del Ryu Ga Gotoku Studio e inaugura anche un nuovo modo di chiamare la serie, che passa a quanto pare da Yakuza a Like a Dragon, attraverso una traduzione letterale del titolo originale, già comparsa nel settimo capitolo, chiamato proprio Yakuza: Like a Dragon.

In questo caso ci troviamo di fronte a un remake del particolare capitolo ambientato nel Giappone feudale, che segue una storia propria sebbene richiami molto da vicino le caratteristiche standard della serie. Ambientato negli anni 60 del 1800, in Giappone, il gioco mette in scena eventi all'interno della città fittizia di Kyo chiaramente ispirata all'antica Kyoto, in un periodo in cui è decaduta l'era dei samurai.

Il protagonista della storia è Sakamoto Ryoma, che è una vera figura storica del Giappone, a cui - secondo gli storici - si deve in buona parte la caduta dello shogunato e l'ingresso del Giappone in un'era di riforme radicali. Il personaggio principale è chiaramente costruito sull'immagine di Kazuma Kiryu, protagonista storico della serie "regolare", ma con lui tornano in qualche modo anche Goro Majima e altre figure note di Yakuza.

Il sistema di combattimento di Like a Dragon: Ishin! Presenta quattro stili diversi con Swordsman, incentrato sull'uso della spada, Gunman che utilizza le armi da fuoco, Wild Dancer che usa uno stile misto e furioso e infine Brawler, più incentrato sulla forza bruta e gli attacchi potenti a mani nude. Non solo, sarà anche possibile attaccare evocando tigri o usando cannoni sui nemici, riportando un po' di follia sopra le righe tipica della serie anche in questo serioso contesto storico.

Like a Dragon: Ishin! È in arrivo a febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.