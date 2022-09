Rise of the Ronin sarà open world: Team Ninja parla dell'esclusiva console di PS5

Durante lo State of Play del 14 settembre 2022, Sony ha svelato (tra i vari) un nuovo gioco esclusivo di PS5 in ambito console (ovvero in arrivo anche su PC): Rise of the Ronin, un gioco d'azione di Team Ninja. Gli sviluppatori hanno poi svelato che si tratta di un open world e hanno indicato altri dettagli.

Tramite il PlayStation Blog, Team Ninja ha spiegato che si tratta "del progetto più ambizioso e complesso di Team Ninja da sempre". Per confermare la cosa, è stato svelato che il gioco è in sviluppo da ben sette anni, anche se dal modo in cui hanno spiegato la questione pare che i lavoro sono avanzati a rilento e, probabilmente, si sono interrotti di tanto in tanto. Il team afferma però che i progressi, pur se lenti, sono avanzati "con libertà, proprio come lo spirito di un ronin".

Team Ninja ringrazia anche il supporto di Sony, il che probabilmente spiega anche perché si tratta di un'esclusiva console per PS5: "Siamo grati di essere stati in grado di fare questo annuncio con PlayStation che ha supportato noi e questo progetto nel corso di questi anni".

Ricordiamo che Rise of the Ronin non arriverà prima del 2024, quindi c'è tutto il tempo per scoprire di più. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro riassunto degli annunci dello State of Play.