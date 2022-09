The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Regno del Crepuscolo o Reame Silente torneranno, per i fan

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato annunciato durante il Nintendo Direct del 13 settembre 2022 e i fan sono subito partiti con le speculazioni. Ora, secondo alcune ipotesi, Link tornerà a esplorare il Reame Silente o il Regno del Crepuscolo in questo nuovo gioco.

Parliamo di ambientazioni che sono già state viste dai giocatori in precedenti giochi, ovvero Skyward Sword (Reame Silente) e Twilight Princess (Regno del Crepuscolo). Perché dovrebbero riapparire in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

La prova, secondo i fan di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è presente nell'immagine della confezione. Come potete vedere nel tweet qui sotto, Link ha sul proprio fianco uno strumento, che secondo molti è un Vessel of Light, un oggetto usato da Link in Twilight Princess per raccogliere Lacrime di Luce (Tears of Light) rubate dalla varie province di Hyrule. È possibile che anche in questo nuovo gioco Link debba raccogliere la Luce per ripristinare l'integrità del regno, fatto a pezzi.

Ricordiamo che si tratta solo di una speculazione dei fan, non di un'informazione ufficiale. Per il momento non sappiamo esattamente che tipo di oggetto sia quello visibile nella cover di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quindi non possiamo confermare la questione.

Vi segnaliamo anche che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dovrebbe contenere uno spoiler nel titolo, ma i giocatori non capiscono quale sia.