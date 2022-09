Synduality: dettagli e immagini sul nuovo shooter per PS5, Xbox Series X|S e PC

Dopo il trailer di presentazione, arrivano i primi dettagli e immagini su Synduality, l'interessante shooter con mech di Bandai Namco annunciato la notte scorsa e in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, ad ambientazione futuristica.

Oltre al trailer di annuncio allo State of Play, veniamo dunque a sapere alcuni dettagli interessanti: Synduality fa parte di un nuovo franchise fantascientifico identificato come "transmedia" da Bandai Namco, dunque destinato a presentarsi in varie forme probabilmente tra anime, manga, film o altro.

Sviluppato da Game Studio, Synduality è uno sparatutto fantascientifico ambientato in un mondo distopico futuristico in cui umani e AI devono coesistere e cooperare per sopravvivere.

La storia si svolge nel 2222, anni dopo che una misteriosa pioggia velenosa chiamata "The Tears of the New Moon" ha spazzato via la maggior parte dell'umanità e dato alla luce creature deformi che ora cacciano la popolazione. In mezzo alla calamità, gli umani sono stati forzati a costruire un rifugio sotterraneo chiamato Amasia, dove hanno scoperto e iniziato a collaborare con forme di intelligenza artificiale chiamate Magus.

I giocatori devono interpretare il ruolo dei Drifters, persone che si guadagnano da vivere raccogliendo cristalli AO, una rara risorsa disponibile sulla Terra. Durante la ricerca ci si trova però a fronteggiare delle creature xenomorfe e minacciose, conosciute come Enders, combattendo grazie al supporto dei Magus.

Le intelligenze artificiali hanno il ruolo di guida nell'esplorazione e supporto in battaglia, ma questo loro utilizzo nel frattempo rafforza un legame tra personaggio e AI, cosa che comporta sviluppi particolari. Il gameplay e il combattimento in Synduality sono incentrati su particolari veicoli armati simili a mech chiamati Cradle Coffins, che possono essere profondamente personalizzati, sia per quanto riguarda l'aspetto che le funzionalità e le capacità di attacco e difesa.

Synduality avrà anche un sistema multiplayer in cui altri Drifter possono unirsi ai giocatori per aiutarli nelle loro missioni oppure per rivoltarsi contro di loro, ostacolando i progressi o combattendo per saccheggiare le preziose risorse.

"Synduality è un progetto che non vediamo l'ora che i giocatori possano provare con mano" ha dichiarato Yosuke Futami, Producer di Bandai Namco Entertainment Inc. "Abbiamo lavorato con famosi designer come Neco per il character design e Ippei Gyoubu per il design meccanico, così come con il team di Studio Game per sviluppare uno shooter divertente con un gameplay solido e un focus unico sul rapporto tra AI e umani, in cui il legame che si sviluppa tra i giocatori e i propri Magus influisce sul gameplay e la storia".