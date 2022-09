Fallout 76: Il Pitt è disponibile gratuitamente, vediamo il trailer ufficiale

Bethesda ha annunciato che il nuovo aggiornamento di Fallout 76 è ora disponibile in formato gratuito per tutti i giocatori. Si tratta di Il Pitt, che dà la possibilità di andare oltre l'Appalachia per la prima volta. È anche stato condiviso un trailer, che potete vedere qui sopra.

Avremo accesso anche accesso a nuove spedizioni, missioni casuali e ripetibili su vasta scala pensate per gruppi di giocatori (massimo 4). Dal Rifugio del Whitespring in Appalachia, i giocatori alimenteranno un Vertibird che li porterà nel cuore del Pitt.

Il Pitt di Fallout 76 includerà anche una nuova storia e nuove fazioni: ci saranno i combattenti per la libertà dell'Unione e la fazione di predoni assetati di potere dei Fanatici. Potremo combattere con l'Unione per rivendicare la propria casa e scoprire in che modo la tossica terra contaminata del Pitt sta conducendo i suoi abitanti alla follia.

Ovviamente non mancheranno nuove ricompense come i francobolli, una nuova valuta scambiabile con l'Unione. Sarà possibile ottenere armi uniche, armature atomiche, completi, oggetti per il C.A.M.P. e altro creati dai meccanici dell'Unione. Infine, ci saranno nuovi nemici, compresi i trog, già noti ai fan dell'espansione di Fallout 3.