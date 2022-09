Synduality annunciato per PS5 con un trailer, è il nuovo action di Bandai Namco

Synduality è stato annunciato da Bandai Namco per PS5 con un trailer presentato nel corso dello State of Play. Si tratta di un nuovo action game in arrivo nel 2023, anche su PC e Xbox Series X|S.

A metà strada fra Lost Planet e Titanfall, Synduality ci vedrà combattere a bordo di un potente mech controllato da un'intelligenza artificiale, sullo sfondo di un pianeta tanto affascinante quanto pieno di insidie.

"Parti per una coinvolgente avventura ambientata in un futuro distopico insieme a Magus, il tuo compagno di viaggio IA, ed esplora il mondo post-apocalittico di Amasia", si legge nella sinossi del trailer.

"Lotta con il tuo mech per ottenere risorse, evita la pioggia e riconquista il territorio perduto dall'umanità, in un futuro dove umani e IA dovranno trovare un modo per collaborare."