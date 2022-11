Offerte Amazon: i migliori TV in sconto per il Black Friday 2022

Samsung

I due modelli che andiamo a vedere sono entrambi QLED: parliamo del Neo QLED e del The Frame, due TV che coprono diversi bisogni e che a loro volta quindi propongono diverse possibilità. Disponibile da 43, 50, 55 e 65 pollici, quello che vi consigliamo è il modello da 55", visto il suo sconto del 40% in confronto agli altri. Parliamo di un TV dotato di tecnologia Quantum Matrix per contrasti ultra nitidi in 4K, e di un processore Neo Quantum 4K, che ottimizzerà grazie all'intelligenza artificiale l'immagine mostrata. Non mancano alla fine Dolby Atmos e OTS. Spostiamoci poi sui The Frame, TV di Samsung che vantano una cornice molto simile a quella di un quadro, permettendo di mettere il TV in modalità Art Mode, così da diventare una sorta di quadro digitale.