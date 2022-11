Pokémon Scarlatto e Violetto: giocatori resettano il gioco per risolvere i problemi di performance

I giocatori hanno iniziato a resettare Pokémon Scarlatto e Violetto per provare a risolvere i problemi di performance del gioco. Si tratterebbe del classico sistema di emergenza, in attesa di una patch ufficiale da parte di Game Freaks.

Stando a quanto rilevato dagli utenti, ci sarebbe un problema di memory leak quando si entra nelle città che causerebbe il crollo del framerate. Il tutto si risolverebbe facilmente resettando il gioco.

Secondo quanto riportato, resettare il gioco risolverebbe un po' tutti i problemi di performance, segno che il gioco tende a intasare la memoria della console, creando scatti, crolli del framerate e problemi vari.

Per chiarezza: per "resettare Pokémon Scarlatto e Violetto" s'intende fare il reboot del gioco. Quindi possiamo considerarla una soluzione temporanea, anche perché abbastanza fastidiosa da applicare, soprattutto durante le sessioni di gioco più lunghe. Non equivale a un crash, ma quasi.

La speranza è che lo sviluppatore risolva presto la situazione e che non si debbano più vedere girare video come questo.

Pokémon Scarlatto e Violetto è uno dei capitoli più discussi della serie dal punto di vista tecnico, tanto da aver ricevuto voti molto contrastanti, compre quello della nostra recensione, in cui Raffaele Staccini ha scritto che "Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto puntano tutto sull'esplorazione, ma i limiti della produzione sono evidenti fin dai primissimi minuti. Il comparto tecnico mediocre si affianca presto a una narrazione che fatica a espandersi oltre i limiti del passato, risultando così diluita e superficiale. Per fortuna il gameplay rimane solido, con aggiunte studiate, mentre la verticalità del mondo porta a un piacere inedito nello scovare nuovi Pokémon quando si ha finalmente accesso a tutte le enormi possibilità di movimento messe a punto dagli sviluppatori. Speriamo che questo sia davvero l'ultimo capitolo di transizione per la serie."