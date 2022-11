Amazon Luna perde più giochi di quanti ne aggiunge, il catalogo si restringe

Amazon Luna, il servizio di cloud gaming lanciato dal gigante dell'e-commerce in alcuni paesi, sembra stia andando incontro a una progressiva riduzione del suo catalogo, considerando che da alcune settimane i giochi persi sono più di quelli aggiunti, facendo pensare a un ridimensionamento del servizio, almeno per il momento.

La questione è stata rilevata da alcuni utenti su Reddit, che hanno notato come un paio di mesi fa il catalogo di Amazon Luna avesse superato i 300 giochi, raggiungendo di fatto il suo picco massimo, per poi calare arrivando alla quota attuale di circa 290 giochi attraverso i suoi 5 canali.

La tendenza sembra destinata a continuare, considerando che sono già 16 i giochi che dovrebbero abbandonare il catalogo nel giro delle prossime due settimane, in base a quanto raccolto da alcuni utenti.

Amazon Luna, un'immagine promozionale

In particolare, si tratta dei seguenti, con la data in cui lasceranno il catalogo:

ABZU (novembre 24)

Bloodstained: Ritual of the Night (novembre 24)

Brothers: A tale of Two Sons (novembre 24)

Indivisible (novembre 24)

Redout (novembre 24)

Killer Queen Black (novembre 30)

Tumblestone (dicembre 1)

Phogs (dicembre 1)

Chorus (dicembre 1)

Furi (dicembre 1)

Ghost of a Tale (dicembre 1)

Iconoclasts (dicembre 1)

Rez Infinite (dicembre 1)

R-Type Dimensions (dicembre 1)

Steamworld Dig (dicembre 1)

Victor Vran (dicembre 1)

Un elemento particolarmente problematico in tutto questo è il fatto che il servizio non comunica in maniera chiara quando i giochi verranno rimossi dal catalogo, costringendo i giocatori a cercare manualmente la durata dell'offerta per ogni titolo.

Un problema simile a quello rilevato anche su PlayStation Plus Extra e Premium, in cui ancora manca una comunicazione precisa sulla "data di scadenza" dei giochi presenti.