Classifiche giapponesi: Pokémon Scarlatto e Violetto annichiliscono tutti

Con l'arrivo delle classifiche giapponesi della settimana dal 14 al 20 novembre 2022 è proprio il caso di risfoderare il termine annichilito, perché non c'è altro modo di descrivere l'intero mercato nipponico di fronte all'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, che dominano le vendite in patria con un distacco abissale.

Vediamo dunque la classifica software, per quanto riguarda i giochi usciti dal 14 al 20 novembre 2022:

[NSW] Pokemon Scarlatto / Pokemon Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) - 2,537,292 (New) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 36,958 (3,368,155) [PS5] God of War Ragnarok (SIE, 11/09/22) - 9,901 (39,278) [PS4] Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (Aquaplus, 11/17/22) - 9,066 (New) [NSW] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) - 7,687 (44,470) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,449 (2,855,406) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 7,330 (4,906,589) [NSW] Cardfight!! Vanguard Dear Days (Bushiroad, 11/17/22) - 6,649 (New) [NSW] SympathyKiss (Idea Factory, 11/17/22) - 6,072 (New) [NSW] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) - 5,837 (31,904)

Non c'è molto da commentare: Pokémon Scarlatto e Violetto hanno totalizzato oltre 2,5 milioni di copie in tre giorni nel solo Giappone, cosa che d'altra parte non stupisce più di tanto pensando che ha totalizzato oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo in una mezza settimana.

La cosa rende praticamente ininfluenti tutti gli altri risultati in classifica, con Splatoon 3 che comunque rimane in seconda posizione e God of War Ragnarok in terza.

Come altre novità, si segnala il lancio di Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten in quarta posizione e Cardfight!! Vanguard Dear Days in ottava, seguito da SympathyKiss in nona posizione.

Per quanto riguarda l'hardware, Nintendo Switch annichilisce anche su questo fronte con un'ulteriore spinta data da Pokémon che porta a dominare la classifica in maniera quasi imbarazzante: