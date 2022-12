Remnant 2 è stato presentato con un primo trailer ai The Game Awards 2022

Gunfire Games e Gearbox hanno annunciato e presentato con un primo trailer Remnant 2, in occasione dei The Game Awards 2022, un seguito che prosegue in maniera piuttosto diretta nel solco del predecessore, da quanto possiamo vedere.

Si tratta, ovviamente, del seguito di Remnant: From the Ashes, rivelatosi in vero e proprio best seller. Nel gioco, gli ultimi sopravvissuti dell'umanità devono affrontare una schiera di nuovi boss sovrumani e creature letali, esplorando mondi terrificanti.

Remnant 2 propone gioco in single player o in co-op con altri due giocatori, portandoci a sfidare gli abissi dell'ignoto per impedire a una forza malvagia di distruggere la realtà stessa.

Per superare le ardue sfide e scongiurare l'estinzione della razza umana, è necessario affidarci alla nostra abilità e a quella dei compagni. Come riportato dalla pagina Steam ufficiale del gioco, la struttura del gioco richiama quella del primo capitolo e propone un sistema di combattimento che unisce scontri ravvicinati e a distanza, strategia e azione frenetica, con avversari particolarmente astuti e titanici scontri coi boss.

Anche in questo caso, l'esplorazione è un elemento fondamentale del gioco, portandoci a vedere nuovi, bizzarri mondi, cercando di sopravvivere alle creature mitiche e ai feroci nemici che li hanno invasi. I mondi da esplorare sono molteplici, ciascuno con peculiari creature, armi e oggetti tutti da scoprire.