Super Mario Bros. Il Film: nuovo trailer dai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Super Mario Bros. - il Film, di cui abbiamo visto un nuovo trailer.

Il trailer si apre con Toad e i suoi simili. Toad accompagna Mario in città e lo porta in giro su una serie di piattaforme, come in un livello di un platform. Una cosa è certa, il design urbano è particolare, ma perfettamente in stile Super Mario.

Super Mario Bros. Il Film arriverà il 6 aprile 2023 al cinema.

Vi ricordiamo anche che durante l'evento è stato annunciato che Returnal sarà presto disponibile anche su PC! Inoltre, hanno confermato la data di uscita di Street Fighter 6! È stata anche svelata la data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League.